Brev til mit barnebarn: Jeg ser dit bitre ansigt forbande mig, fordi I fik nye elbiler, men mistede laksen

Hvordan skal jeg skrive til et ufødt barnebarn, når jeg ikke engang stoler på, at mine børn bliver fertile? Hvordan skal jeg skrive til et barnebarn uden at lægge pres på mine egne fremtidige børn?

Hvordan skal jeg fortælle dem, at det er vores skyld, at de kommer til at gennemgå et stigende antal spontane aborter? Hvordan skal jeg fortælle dem, at engang gik vi på hospitalet uden at frygte de antiresistente bakterier?

Jeg forstår godt, hvis de ikke ønsker at få børn. Hvis de får det som Kay i ’Godfather’. Hvis også de vokser op med følelsen af, at de aldrig har haft adgang til så meget information om verden og samtidig i så høj grad været ude af stand til at påvirke den.

Måske tænker de ikke over det. Måske får de som mange af os børn alligevel, fordi kærligheden og drømmen om det evige liv og drømmen om mening og omsorg trods alt er stærkere. Måske vil også de søge trøsten ved at holde et barn i armene, bilde sig selv ind, at dette barn har alle muligheder, håbe, at dette barn ikke bliver et af de stadig flere deprimerede, som samfundet forsøger at glemme.

Måske vil de holde børn i armene i en tid, hvor ingen længere er handikappet. Enten fordi vi udryddede de handikappede, eller fordi vi alle blev det.

Jeg kan mærke, at også min krop vil have børn. At den har en vilje.

Jeg sidder herude i Nordvest, og om lidt skal jeg til Paris med min kæreste. Der blev jeg selv undfanget i 1986. Vi skal ikke have børn endnu, men jeg tænker stadig på, om vi mon kommer til at få det. Jeg tænker på, om vi kommer ned til en by, der står i flammer, og om vi vil trække os ind på hotelværelset og bare blive der og se julekalendere og snakke om ingenting.

Jeg tænker, det kan virke mere produktivt i visse perspektiver. At investere tid i de kærlige relationer. Måske vil vi ligge i en queensize-seng og sammen drømme om en fremtid og et barnebarn. Jeg ser dig, barnebarn, køre rundt i en automatisk elbil. Jeg ser dig være rigere end dem, der stadig bliver nødt til at tage bussen. Dem, der bliver bebrejdet for kriserne, fordi de ikke har råd til at handle økologisk.

Jeg tror ikke, at det kun er klimaet, men også de politiske bevægelser, der bliver voldsommere i fremtiden

Jeg ser dig i den stemmestyrede bil med et stift og bittert ansigtsudtryk, der forbander mig, der forbander dine forgængere. Endelig fik vi de nye biler. Til gengæld mistede vi laksen. Jeg ser dig på en brændende barrikade foran en bilfabrik. Jeg ser dig blive fristet til at bryde lovene for at gøre det nødvendige.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men ifølge FN’s Klimapanel har vi kun 12 år til at halvere CO 2 -udledningen. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre hver for sig og i fællesskab? Undervejs vil Politiken give ordet til skribenter, der vil forsøge at forklare deres og vores efterkommere, hvordan vi i dag ser på klimaforandringerne, vores ansvar og de konsekvenser, fremtidige generationer må leve med. Send dit bidrag til barnebarn@pol.dk. Vis mere

Jeg tror ikke, at det kun er klimaet, men også de politiske bevægelser, der bliver voldsommere i fremtiden. Det kan ikke vare længe, før nogen sprænger en bank eller en bilfabrik i luften i afmagt. Det er imponerende, at klimabevægelserne hidtil er foregået forholdsvis stille.

Jeg ønsker ikke ufred for nogen, ikke for dig, ikke for dine børn. Men jeg ønsker heller ikke, at vores fred skal eksistere på bekostning af andre. At fred bare skal være et andet ord for at kigge væk og styre elbilerne direkte ud over skrænten, som direktøren for Segway-firmaet gjorde.

Det er sådan, det er nu. At vi opdrages til at acceptere diverse cost-benefit-analyser i stilhed. Teknologi i bytte for laks. Demokratiske principper i bytte for færre asylansøgere. Det er ikke længere stilhed før stormen, vi skal være bange for, men stilhed under stormen.

Ruuussshj-ruuushj, se min lille tekst.

Men hvad er en lille tekst, når også jeg tager flyveren en gang imellem? Hvad er et håb om teknologisk udvikling, når vi er ved at sende mennesker til såkaldt nyopdagede øde øer i vores egne bugter, hvor vi tidligere udførte eksperimenter med ekstremt farlige sygdomme? Hvad er kunsten? Hvad er ord og fakta i en verden, der virker mere kynisk og idéforladt end nogensinde, men som igen og igen hævdes at være blevet mere fredelig? Er den blevet fredeligere for Yemen? Er den blevet så fredelig, at vi kræver håndtryk af borgerne for at hævde vores nationalisme, mens vores ledere trykker diktatorer i hænderne for at beskytte økonomiske interesser?

Nu taler også jeg om hyklerne. Men hvorfor er det altid de drømmende hyklere, der skal angribes, og aldrig dem med reel magt? Hvornår begyndte vi at have et samfund, hvor vi ikke længere vælger ledere, der kan drømme om forandring? Der kan tage ansvar for det fælles globale og menneskeligt bedste? Gik alle mennesker med principper og moral på pension i 00’erne, eller holder de bare fri og har opgivet ævred og er begyndt at stå på vandski i de stigende og forsurede oceaner?