Ny undersøgelse: Mindst 100.000 danskere har ikke råd til nok mad

Tusindvis af danskere må jævnligt springe et måltid over, fordi økonomien er presset, viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Beboere i 100.000 danske husstande må jævnligt springe et måltid over eller få mad foræret af familie og venner, fordi de ikke har råd til at købe mad nok. Særligt folk med lave indkomster må indimellem skippe et måltid. Det gælder mellem 31 og 48 procent af personer på kontanthjælp, invalidepension eller dagpenge og hver fjerde enlige forsørger.

Det viser en ny undersøgelse, som er lavet på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Undersøgelsen er baseret på en befolkningsundersøgelse, der er lavet med hjælp fra Danmarks Statistik, hvor 1.877 repræsentativt udvalgte danske husholdninger har deltaget.

Det overrasker Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, at andelen af danskere, der oplever jævnligt ikke at have råd til mad, er så høj.

»I særdeleshed de 7 procent i undersøgelsen som har komplet tomme køleskabe og ikke råd til at fylde noget i dem. Det er værre, end vi har set tal for tidligere«, siger han.

Da det er første gang i Danmark, der er lavet en så omfattende undersøgelse heraf, kan det ikke afgøres, om andelen er stigende eller faldende.

»I hvert fald 4-5 procent af de danske husstande har en usikker adgang til fødevarer, hvilket svarer til over 100.000 husstande. Og det er alligevel påfaldende mange i en velfærdsstat som Danmark«, siger professor Lotte Holm fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, som har ledet undersøgelsen sammen med tidligere lektor Annemette Ljungdalh Nielsen.

Usikker adgang til fødevarer er, når en person jævnligt ikke har råd til nok mad og eksempelvis må spise mindre, end de kan blive mætte af, eller helt springe et måltid over. Den blev sat i gang i forlængelse af finanskrisen og de efterfølgende stigende fødevarepriser i 2010-2011 for at undersøge, hvordan folk håndterer deres madforbrug, når de bliver presset økonomisk.

Dataene til undersøgelsen er indsamlet i 2015.

»Man skal også hæfte sig ved, at dataene blev indsamlet før genindførelsen af kontanthjælpsloftet og startydelse, så det er meget konservativt at sige mindst 100.000 husholdninger. Det er sandsynligvis højere«, siger Lotte Holm.

Springer måltider over

Men hvad gør man så, når maven rumler, pungen er tom, og køleskabet ikke har noget at køle? Det har de københavnske forskere også kigget på.

Først køber man billigt ind, så strækker man maden ved at fylde op med billige alternativer som vand, gryn eller pasta, og dernæst begynder man at sænke madkvaliteten, hvilket er koblet til usund kost, fortæller Lotte Holm.

»Resultaterne peger på, at vi ikke kan gå ud fra, at alle i Danmark har mulighed for at få tilstrækkelig og nærende kost«, siger hun.

Konsekvenserne kan også være af social karakter, hvor nogle bliver afhængige af at få mad foræret af familie og venner eller holder op med at invitere gæster.

Vi har et socialt sikkerhedsnet i Danmark, som sikrer os sociale ydelser, så handler det om, at folk ikke prioriterer mad nok?

»Internationalt har man undersøgt, om det eksempelvis er folk, der er mere uvidende om mad, dårligere til at lave mad eller dårligere til at køre deres husholdninger og så videre, og der ender man hver gang med at sige, det er altså pengene, det handler om. Man har for få midler«, siger Lotte Holm.