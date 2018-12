Tre sigtet for drabsforsøg på Nicki Bille: Fodboldspilleren ramt af skud med haglgevær

Tre personer er sigtet for forsøg på manddrab mod fodboldspiller Nicki Bille. Det fremgår af sigtelsen mod en af de anholdte i Dommervagten i København onsdag.

Politiet blev sent tirsdag aften kaldt ud til Nicki Billes adresse ved Sluseholmen i København. I første omgang blev det oplyst, at en person var blevet kørt på hospitalet. Det er onsdag kommet frem, at det var Nicki Bille.

Ifølge sigtelsen blev han ramt af et skud fra et haglgevær.

Nicki Bille blev ramt af et enkelt skud i højre underarm og fik alvorlig skade, lyder det i sigtelsen.

Kun to personer er blevet anholdt, og de bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør. En tredje medgerningsmand menes at være på fri fod.

Ved det første grundlovsforhør bliver en 23-årig kvinde fremstillet. Hun nægter sig skyldig.

Af hensyn til den videre efterforskning er dørene blevet lukket i sagen. Det er derfor ikke muligt at få kvindens forklaring i sagen.

Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix En person er natten til onsdag hentet i ambulance fra en lejlighed ved Sluseholmen, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille.

