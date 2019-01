Regeringspartier om stigning i alvorlige øjenskader til børn: Det er forældrenes ansvar, ikke vores, at folk bærer sikkerhedsbriller

Det nytter ikke noget at forsøge at tvinge folk til at bære sikkerhedsbriller nytårsaften, lyder det fra Venstre og Liberal Alliance. Forældrene må tage ansvar.

Den 1. januar kører der år efter år en nyhed om det samme: »X antal personer risikerer at miste synet efter fyrværkeriskader«.

Nytåret var ingen undtagelse, hvor i alt 22 personer måtte på hospitalet, fordi de var kommet til skade med øjnene på grund af fyrværkeri.

Det samlede antal øjenskader var lavere end sidste år, men antallet af alvorlige øjenskader er uændret. Seks af de 22 risikerer at miste synet helt eller delvist. Heraf er fire børn.

Det fik tirsdag overlæge Jørgen Villumsen fra Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup til at sige, at »antallet af øjenskader er tilstrækkeligt højt til at motivere et påbud om beskyttelsesbriller«. Ifølge øjenlægen ville et påbud formentlig reducere antallet af øjenskader som følge af fyrværkeri til nul eller tæt på nul, hvis det blev overholdt.

Det er som at behandle borgerne som pattebørn, for jeg tror, at de fleste er klar over, at man skal passe på sig selv, når man affyrer fyrværkeri. Christina Egelund, retsordfører Liberal Alliance

Men hvis et påbud står på Jørgen Villumsens ønskeliste for 2019, bliver det næppe Venstre og Liberal Alliance, som får det til at gå i opfyldelse.

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, kalder det »umådelig trist«, særligt for børn, som kommer alvorligt til skade på grund af fyrværkeri. Men hun vil ikke indføre et krav om, at man skal have sikkerhedsbriller på, hvis man tænder fyrværkeri.

»Vi skal ikke have politiet til at gå rundt nytårsaften og kontrollere, om fireårige har briller på. Det er et forældreansvar at varetage børnenes sikkerhed ved fyrværkeri, ligesom det også er det, når man sætter sig op en cykel. Det burde være det mest naturlige i verden, at når man går udenfor nytårsnat, så sikrer man sig, at man er klædt på til den fare og de risici, det trods alt indebærer«, siger Jane Heitmann.

Øjenskader nytårsaften Tirsdag morgen er det registreret, at i alt 22 personer er kommet så alvorligt til skade med øjnene på grund af fyrværkeri, at de har måttet en tur på hospitalet.

Fire ud af de 22 tilskadekomne har oplyst, at de blot var tilskuere til fyrværkeriet og altså ikke selv antændte krudtet.

19 ud af de 22 tilskadekomne er mænd eller drenge.

7 af de 22 er børn under 18 år. To af dem er endda under ti år.

I hvert fald seks af de 22 er kommet så alvorligt til skade, at de risikerer alvorlige mén som at miste synet helt eller delvist. Heraf er fire børn.

Fælles for alle de tilskadekomne børn og voksne er, at ingen af dem bar sikkerhedsbriller. To har oplyst, at de bar sikkerhedsbriller, men tabte dem, inden de kom til skade.

Otte personer er kommet til skade på grund af såkaldte batterier, otte andre er kommet til skade på grund af raketter, mens fontæner og andre former for fyrværkeri er skyld i resten af uheldene.

Ni har oplyst, at skaden er sket, fordi fyrværkeriet er eksploderet umiddelbart.

Nytår 2017/2018 blev i alt 28 behandlet på landets øjenklinikker. Heraf risikerede seks personer alvorlige mén, heraf tre børn under 18 år. Kilde: Ritzau Vis mere

Sundhedsordføreren anerkender, at noget skal gøres bedre, når flere børn nok et nytår risikerer alvorlige mén. For hende er det snarere en oplysningsopgave end et spørgsmål om lovgivning.

»Det handler om at holde fast i oplysningsindsatsen omkring øjenskader, og hvor farligt fyrværkeri kan være«, siger Jane Heitmann.

Borgere er ikke pattebørn

Hos den ene af Venstres regeringspartnere, Liberal Alliance, ligger det også fjernt, at danskerne skal tvinges til at tage plastikbriller på, når året skifter igen om 364 dage.

»Vi får et trist samfund, hvis man skal regulere alt. Det er som at behandle borgerne som pattebørn, for jeg tror, at de fleste er klar over, at man skal passe på sig selv, når man affyrer fyrværkeri. Det er der så nogle få, som ikke kan hvert år«, siger retsordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund.

Hun hæfter sig ved, at antallet af øjenskader er faldende og sammenligner det med, at det heller ikke er lovpligtigt at cykle med cykelhjelm. Alligevel er flere begyndt at spænde hjelmen, når de begiver sig ud i trafikken på de to hjul.

»Jeg må på det kraftigste appellere til forældrene om at passe på deres børn, og os, der fejrer nytår, skal passe på hinanden. Men vi skal være varsomme med at gribe til lovgivning. Det skal være til de store ting i samfundet og ikke bruges til at fratage folk deres ansvar«, siger Christina Egelund.