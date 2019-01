Politikens udsendte ved ulykkesstedet: »Det har været voldsomt«

Togulykken på Storebælt skyldes en trailer, der blæste af et godstog. Om den stødte direkte ind i Intercitytoget eller om toget kolliderede med den, er ifølge Havarikommissionen uvist.

Det godstog med tomme flasker, der onsdag morgen kørte over Storebæltsbroen med retning mod Fyn, holder i øjeblikket lige der, hvor Storebælt holder op, og Fyn begynder. Her afventer det at blive fragtet det sidste stykke ind til Nyborg.

»Det, der er sket, har været meget voldsomt. Taget er forvredet, og siderne på presenningerne er røget helt af«, fortæller Politikens journalist på stedet, Frank Hvilsom.

Det tyske lokomotiv holder med næsen mod Nyborg.

»Der er 10-12 flade togvogne bag det, og oven på godsvognene står trailerne med de tomme ølkasser. På den første togvogn er traileren bare helt væk. Det ser ud som om den er røget af. På de næste fem vogne er presenningerne røget af, og man kan se de tomme ølkasser ligge hulter til bulter inde bagved«, siger Frank Hvilsom.

Omfattende skader

Forklaringen passer med formodningen om, at det var en tom trailer, der her til morgen omkring klokken 7.30 blæste af godstoget og kolliderede med et modkørende Intercity-tog, der var på vej mod Sjælland.

»Man kan se derude, at der ligger en trailer, som er væltet eller blæst af godstoget og ind i Intercitytoget. Om den har ramt toget foran eller i siden, ved vi ikke«, sagde Bo Haaning, der er havariundersøger tidligere i dag. For et par timer siden uddybede han den kommentar overfor DR.

»Der var en tom lastvognstrailer, der sad oven på en godsvogn, der faldt af. Den har enten ramt toget, eller også er toget kørt ind i den«, sagde Bo Haaning til DR.

På et billede, som Ekstra Bladet bringer, kan det ses, at traileren har forvoldt omfattende skader på fronten af Intercitytoget.

Seks mennesker er omkommet, og 16 blev såret ved den tragiske ulykke. De 16 meldes dog alle udenfor livsfare, og de fleste af dem er kun kommet lettere til skade.