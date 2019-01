»Jeg kan godt forstå, at man reagerer stærkt på det som forælder«

Over en halv million folkeskoleelever bliver igen i år bedt af staten om at besvare personlige spørgsmål om deres trivsel og udvikling. Svarene, der indtastes digitalt via det såkaldte Uni-Login, bliver gemt sammen med barnets cpr-nummer på ubestemt tid i Undervisningsministeriets database og i Danmarks Statistik.

Formålet med den årlige nationale trivselsmåling, der i maj og juni gennemføres for femte gang, er at styrke det lokale arbejde med elevernes trivsel, følge udviklingen i trivslen nationalt samt give adgang til at registerforske i elevernes udvikling.

Men trivselsmålingen lever ikke op til sine velmenende formål og gør mere skade end gavn, hvorfor politikerne bør droppe undersøgelsen, siger Danmarks Lærerforening.

»Skrot trivselsmålingen. Den giver ikke nogen mening ude i klasserne. Tværtimod skader målingen tilliden mellem skole og hjem og fjerner tid og fokus fra det egentlige trivselsopbyggende arbejde«, siger Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Forældre og elever ført bag lyset

Efter Politikens afsløringer af statens og kommuners kritisable orientering om og håndtering af undersøgelsen har der været stor virak om den nationale trivselsmåling. Det er således kommet frem, at elever og forældre er blevet vildledt om, at trivselsmålingerne var »anonyme«. Samtidig har en række kommuner i strid med loven brugt børnenes følsomme svar til at følge individuelt op på dem.

Det fik sidste år undervisningsminister Merete Riisager (LA) til midlertidigt at give elever mulighed for at svare anonymt på papir. Samtidig stillede hun elever og forældre i udsigt, at eleverne fremover ville få permanent mulighed for at svare anonymt i trivselsmålingen. Men efter forhandlinger med forligsparterne kan ministeren nu ikke holde sit løfte.

Det er lærerne blandt Danmarks Lærerforenings 67.000 undervisende medlemmer, som gennemfører trivselsmålingen i klasserne og forsøge at forklare formålet bag til forældre.

Jeanette Sjøberg fortæller, at lærerne som følge af hele affæren har oplevet bekymrede forældre og elever.

»Reaktionerne fra forældrene er en usikkerhed om deres egne børn; hvilke oplysninger bliver indsamlet, og hvor florerer de rundt. Jeg kan godt forstå, at man reagerer stærkt på det som forælder. Og for lærerne er det umuligt at give fornuftige svar på, fordi det har været en rodebutik. Har man som lærer sagt et, har der bagefter vist sig at være sket noget andet. Den sikkerhed og anonymitet, som man har lovet fra start, har jo ikke været der«, siger Jeanette Sjøberg, der også sidder i Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse.

Dalende tillid og svarprocent

Som Politiken har fortalt har forældres og elevers skepsis tilsyneladende ramt sidste års trivselsmåling. 21.000 færre elever deltog i målingen i forhold til året før, hvilket fik svarprocenten til at dale fra 91 til 88 procent. Samtidig benyttede 6.000 elever muligheden for at svare anonymt på spørgsmålene via papir - en midlertidig foranstaltning, som undervisningsministeren indførte for at sikre eleverne en mulighed for anonymitet.

Men fremover fjernes muligheden for anonyme besvarelser. Det samme princip gælder for de årlige trivselsmålinger på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet samt den forberedende grunduddannelse.

Danmarks Lærerforening er »meget uforstående« over for, at ministeren og forligskredsen nu fjerner muligheden for anonyme besvarelser. Dengang trivselsmålingerne blev indført, lovede man eleverne anonymitet, så princippet burde naturligvis fastholdes, også for at styrke borgernes tillid, siger Jeanette Sjøberg.