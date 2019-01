Regeringen vil også sende kvoteflygtninge hjem igen

UNHCR og Dansk Flygtningehjælp kritiserer regeringen for at modsætte sig selve ånden i FN’s kvotesystem med et nyt lovforslag. Rød blok undrer sig over, at kvoteflygtninge skal sendes hjem.

Først skulle der sorteres i kvoteflygtninge, så kun de mest integrerbare blev udvalgt. Så indførte regeringen et midlertidigt stop for kvoteflygtninge. Og med et nyt lovforslag understreger Inger Støjberg nu, at kvoteflygtninge på lige fod med alle andre flygtninge skal kunne sendes hjem igen hurtigst muligt.

»Vi ønsker at sende et meget klart signal til flygtninge om, at når man får ophold i Danmark, så er det midlertidigt, og det gælder også kvoteflygtninge«, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

At også kvoteflygtninge skal være omfattet af den nye midlertidighed, fremgår af det lovforslag, Folketinget behandler som led i det såkaldte paradigmeskift.

FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, finder forslaget meget betænkeligt, da det gør op med en historisk helt gængs forståelse, selv om der juridisk set ikke har været noget til hinder for, at også kvoteflygtninge kunne få inddraget en opholdstilladelse, hvis der kom fred i hjemlandet.

»Det særlige aspekt, når det drejer sig om kvoteflygtninge, er, at denne lille gruppe flygtninge er kommet til Danmark via UNHCR’s kvoteprogram, og det har været den brede forståelse, at genbosættelse via kvoteprogrammet netop sker med henblik på en varig og permanent løsning. Det er desuden værd at huske, at inden kvoteflygtninge er kommet til Danmark, har de gennemgået en grundig og omfattende udvælgelsesproces, og de er blevet forberedt på et liv i Danmark«, siger UNHCR’s talsperson i Danmark, Elisabeth Arnsdorf Haslund.

Fra Dansk Flygtningehjælp påpeger asylchef Eva Singer også, at det har været den gængse opfattelse blandt andre lande, at kvoteflygtninge tilhørte en særlig beskyttet gruppe, der kunne anse den såkaldte genbosætning i et land som en permanent løsning.

Eva Singer kalder derfor lovforslaget »rigtig uheldigt« og siger:

»Genbosætning af kvoteflygtninge har altid – næsten uudtalt – været opfattet som en varig løsning. Det ændrer man jo på her«.

Siden regeringsskiftet i 2015 har kvoteflygtninge været et omdrejningspunkt i udlændingepolitikken. I mange år har Danmark taget imod cirka 500 kvoteflygtninge om året. Flygtninge, som UNHCR fordeler fra flygtningelejre i verdens brændpunkter, og som altså er kommet ved siden af de såkaldt spontane asylansøgere, der finder vej til Danmark på egen hånd.

Men i 2016 besluttede regeringen at indføre et midlertidigt stop for kvoteflygtninge.

Og nu skal varigheden af kvoteflygtninges ophold altså betragtes som midlertidigt, nøjagtigt som andre flygtninges, fastslår Støjberg.

Støjberg mener ikke, at der i ordet ’genbosætning’ ligger noget permanent.

»Nej, det mener jeg ganske enkelt ikke«, siger hun.

Socialdemokratiet bakker generelt op om at understrege det midlertidige i opholdstilladelser til flygtninge. Men under 1. behandling af lovforslaget i Folketingssalen i sidste uge var også udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) skeptisk over for at lade kvoteflygtninge være omfattet. Her undrede han sig over, at »kvoteflygtningeopholdstilladelserne også er omfattet af regimet omkring midlertidighed«.

»Vores udgangspunkt er, at det er genbosætning, og det er folk, der skal blive i Danmark«, sagde han.

Tirsdag meddelte partiet dog, at man stemmer for det samlede lovforslag.

Tesfaye bekræfter sin undren over for Politiken, men tilføjer i en sms om kvoteflygtninge: