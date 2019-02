Overlæger sætter tal på konsekvenserne af omstridt Sundhedsplatform

Efter selv at have modtaget undervisning for at være klar til opdateringen har hun i øvrigt ikke den store tiltro til, at den vil løse ret mange problemer. Heller ikke i det meget kritiserede medicinmodul, hvor fejl i systemet har ført til, at en række patienter ikke har fået den korrekte dosis medicin, der er blevet udskrevet til dem.

»Det er små ændringer, der er i det prøvemodul, vi har siddet med. Små ændringer kan selvfølgelig have store konsekvenser, men det efterlader ikke stor tiltro til, at problemerne er løst«, siger Lisbeth Lintz.

Sundhedsplatformens fremtid er omdiskuteret. Nogle af landets øvrige regioner bruger et andet system, som har mødt langt mindre kritik. I sit nylige udspil til en stor reform på sundhedsområdet lægger regeringen op til, at det danske sundhedsvæsen ’med tiden’ får et fælles it-system. Men udspillet rummer ingen tidsramme for det.