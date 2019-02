Nu kigger alle på S: Magtskifte kan føre til genåbning af den krigsundersøgelse, som Løkke lukkede

Efter offentliggørelsen af den historiske udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak presser Alternativet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre på for, at Irak- og Afghanistankommissionen genåbnes.

Det er interessant, fordi meldingen fra oppositionsparterne kan få betydning, hvis magten skifter efter det kommende folketingsvalg, der skal finde sted senest til juni.

»Vi har på ingen måde ændret holdning til genåbning af kommissionen med dagens redegørelse – tværtimod«, siger udenrigsordfører Rasmus Nordqvist fra Alternativet.

I 2015 lukkede den nytiltrådte Venstre-regering anført af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) den undersøgelseskommission med en dommer i spidsen, som S-R-SF-regeringen havde nedsat i 2012.

I stedet satte Venstre-regeringen efter pres fra Liberal Alliance forskere fra Københavns Universitet til at lave en historisk redegørelse om Danmarks militære engagement i Afghanistan og Irak samt Kosovo.

I modsætning til en undersøgelseskommission har forskerne bag den historiske udredning ikke skullet vurdere lovligheden af grundlaget for Irakkrigen og Danmarks håndtering af fanger i Irak og Afghanistan.

De har heller ikke haft mulighed for at afhøre toppolitikere og embedsfolk under vidneansvar. Og alt det arbejde ser også udenrigsordfører Martin Lidegaard (R) gerne, at en kommission på ny får mulighed for at udføre.

»Den daværende kommission kom langt i sit arbejde. Og vi mener, at den skal have lov til at gøre sit arbejde færdigt«, siger han.

Det samme er holdningen hos Enhedslisten og SF. Til gengæld vil Socialdemokratiet endnu ikke konkludere, hvorvidt partiet mener, at den tidligere undersøgelseskommission skal genoplives.

»Vi vil slet ikke afvise det. Men vi vil vurdere, hvad merværdien er«, siger udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) og forklarer, at partiet skal i gang med at nærstudere den historiske udredning fra forskerne:

»Vi har fået en kæmpe stor rapport på mange hundrede sider. Vi har haft den i tre timer. Det er måske lidt tidligt at konkludere«.

Folketinget fik ufuldstændigt billede

I den historiske udredning kommer lektor Rasmus Mariager og professor Anders Wivel med flere opsigtsvækkende konklusioner. Det gælder særligt i relation til Danmarks deltagelse i Irakkrigen fra 2003 til 2007.

»Det kan konstateres, at regeringen i en række tilfælde ikke videregav vigtige oplysninger til Folketinget, eller at regeringen ’strammede’ oplysninger, så de gav Folketinget et ufuldstændigt billede af situationen«, fremgår det.

Konkret fremhæver forskerne blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt Saddam Husseins styre lå inde med masseødelæggelsesvåben.

Fra Forsvarets Efterretningstjeneste lød det til regeringen, at der ikke fandtes sikre beviser, men at det vurderedes, at Irak havde våben. Det blev i Anders Fogh Rasmussens mund til en erklæring om, at: »Det er noget, vi ved«.

Fogh afviser kritikken

Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) afviser pure beskyldningerne om, at han har givet Folketinget et ufuldstændigt billede.

I det konkrete spørgsmål om tilstedeværelsen af masseødelæggelsesvåben fremhæver han, at det afgørende for beslutningen om at gå ind i Irak handlede om, at Saddam Hussein ikke samarbejdede med FN.

»Det er det vigtige for mig«, siger han til Ritzau.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K).