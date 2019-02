Soldaterforening advarer politikere mod kæk afvisning af krigsanbefalinger

Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak har kastet danske soldater ud i de blodigste kampe siden 1864. I Afghanistan og Irak har 52 soldater mistet livet. Ikke mindst på den baggrund opfordrer formand Flemming Vinther fra soldaternes fagforening, HKKF, de danske folketingspolitikere til at nærstudere anbefalingerne i en ny historisk udredning om de tre krige.

»Jeg synes, man som ansvarlig politiker – fordi det er alvorlige beslutninger – bør bruge sådan en udredning til at kigge på sig selv og sine egne processer og sige: Er de gode nok?«, siger Flemming Vinther.

I en historisk udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak forfattet af forskere fra Københavns Universitet fremgår det, at beslutningen om at gå i krig i nogen grad har været usystematisk.

Det fremgår blandt andet, at beslutningen om at sende Danmark i krig er »karakteriseret ved fraværet af en systematisk diskussion«. Og det gælder mange spørgsmål: mål, midler, forventet effekt, ressourcer, risici, tidsramme, exitmuligheder, alternativer og konsekvenser ved at sige nej til at deltage. I det lys foreslår forskerne blandt andet at etablere en ny central analyseenhed i centraladministrationen samt at tilføre Folketinget mere juridisk, militærfaglig og diplomatisk bistand.

Hverken udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) eller udenrigsordfører Søren Espersen (DF) afviser på nuværende tidspunkt endegyldigt anbefalingerne fra forskerne, der skal diskuteres i et underudvalg i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Begge tager gerne debatten. Men Aastrup Jensen har erklæret, at han umiddelbart ikke bakker op om nogen af anbefalingerne, ligesom Søren Espersen har sagt, at han ikke selv møder op til debatten med et ønske om at lave noget om.

Det får Flemming Vinther til at advare politikerne mod, at de meget hurtigt afviser at tage ved lære af den flere end 1.000 sider lang rapport, der blev offentliggjort denne uge.

»Jeg synes måske, det er lige kækt nok at hælde det hele ned ad brættet allerede nu, specielt når det er en borgerlig regering, der har bestilt den (udredningen, red.)«, siger han.

V og DF: Vi er skam åbne

På baggrund af den advarsel understreger Michael Aastrup Jensen, at der ikke er tale om en umiddelbar afvisning af anbefalingerne. Men han fastholder sin skepsis. Det er hans overbevisning, at politikerne allerede har taget ved lære af de tidligere militære engagementer, når det for eksempel gælder spørgsmålet om at gøre sig mere klart, hvilke konsekvenser det kan have.

»Det ved forskerne selvfølgelig ikke, fordi de har ikke fokuseret på de seneste konflikter«, siger han.

I Dansk Folkeparti understreger Søren Espersen, at han gerne vil være med til at lave ændringer, hvis han oven på debatten mener, at det er fornuftigt.

»Jeg kommer egentlig ind i det her med et meget åbent sind«, siger han og understreger, at det blot handler om, at han ikke selv har nogen anbefalinger til ændringer: »Jeg har aldrig følt, at ’betjeningen’ af nævnet var dårlig. Derfor ville det også virke mærkeligt, hvis jeg pludselig kommer og siger, at nu er der en hel masse, som skal ændres«.

Flemming Vinther ønsker ikke selv at forholde sig til de konkrete anbefalinger fra forskerne. Han opfordrer blot politikerne til seriøse overvejelser.