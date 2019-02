Her står partierne i pensionsstrid: Det er rettigheden, der skiller vandene

Partierne bag den store velfærdsaftale fra 2006, der hæver pensionsalderen i takt med levetiden, er enige om, at flere nedslidte skal have mulighed for at trække sig tidligere end andre. Men der er stor uenighed om, hvordan det mål skal nås. Den centrale skillelinje handler om, hvorvidt det skal være en rettighed for nogle lønmodtagere eller en visitationsordning, som man skal søge om.

Socialdemokraterne foreslår, at folk med 40 år eller mere på arbejdsmarkedet skal have denne ret til at trække sig tidligere. Men partiet konkretiserer ikke, hvem og hvor mange der skal have den nye mulighed. Det er derfor uklart, om de 3 mia. kroner, Socialdemokraterne via nye bank- og erhvervsskatter foreslår som finansiering, dækker regningen.

Hvis regeringen derudover vil forbedre seniorførtidspensionen, er det helt fint, men det svækker ikke behovet for den nye rettighed, mener Mette Frederiksen.

Regeringen erkender, at seniorførtidspensionen, som kun er blevet brugt af ca. 300 om året siden 2014, ikke har fungeret godt nok. Men præcis hvordan den skal forbedres og finansieres, har V-LA-K endnu ikke løftet sløret for.

Men en ny rettighed er i udgangspunktet en dårlig og dyr idé. Det vil være mere målrettet ægte nedslidte, hvis man skal dokumentere tab af arbejdsevne, inden det offentlige åbner kassen. S skylder flere svar på, hvordan modellen ser ud.

Dansk Folkeparti kalder Socialdemokraternes principper »gode takter« og deler ønsket om en rettighed. Den skal dog først indfases, når pensionsalderen stiger til 70 omkring år 2040. Omvendt er De Radikale enige med regeringen i, at differentieret pensionsalder er en dårlig idé, der er administrativt bøvlet og forfordeler nogle grupper.