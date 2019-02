Meningsmåling: Massiv opbakning til differentieret pensionsalder

Ny måling fra Megafon viser, at 91 procent af de adspurgte mener, at nedslidte folk bør kunne gå på pension før tid.

Debatten om tidlig pension bobler i disse dage som en gryderet på et lidt for højt blus. Men for dem, der har appetit på mere, har Megafon spurgt 1.127 danskere, hvorvidt de er enige i, at nedslidte folk bør kunne gå på pension før tid.

Megafons måling er foretaget for TV 2 Nyhederne og Politiken. Den viser, at 91 procent af de adspurgte er helt eller overvejende enige i, at nedslidte folk bør kunne på pension før tid. Kun 4 procent er uenige, og det vækker begejstring i Socialdemokratiet:

»Jeg er utrolig glad for, at danskerne bakker op omkring vores ambitioner om retten til tidlig pension. Min oplevelse er, at der bredt i befolkningen er en solidaritet og forståelse for, at de mennesker, som er kommet tidligt på arbejdsmarkedet, også skal kunne trække sig tidligere tilbage«, siger Socialdemokratiets Mathias Tesfaye, som er medlem af Beskæftigelsesudvalget.

»Det er det mest retfærdige at gøre, og derfor er vi også trætte af, at forslaget bliver afvist af regeringens ministre«, siger Tesfaye.

Fremadrettet vil Socialdemokratiet derfor opfordre regeringspartierne til »at slå automatpiloten fra« og genoverveje, om det ikke er rimeligt »at kunne hoppe af lidt tidligere«, hvis man er nedslidt på arbejdsmarkedet.

I Venstre afviser politisk ordfører Britt Bager, at regeringen ikke vil hjælpe de nedslidte danskere:

»Vi synes, at alle nedslidte, uanset om man er specialarbejder, sygeplejerske eller lærer, skal kunne få 18.6000 kroner om måneden i seniorførtidspension. Det er det, vi arbejder for«, lyder det fra Britt Bager i et skriftligt svar til Politiken.

Forskel på arbejdet

I meningsmålingen er respondenterne også blevet bedt om tage stilling til, hvorvidt der er en eller flere faggrupper, som de mener skal have særlig ret til at gå på tidlig pension.

Ifølge målingen mente 64 procent, at det burde være tilfældet for murere, hvorimod journalistfaget kun fik støtte fra 2 procent. Også erhverv som advokat, politiker og it-konsulent blev rangeret lavt.

Det tolker Mathias Tesfaye som et udtryk for, at danskerne godt ved, at man i nogle brancher er kommet meget tidligt ud på arbejdsmarkedet, hvorfor man har brug for at gå på pension tidligere:

»Folk er ikke dumme. De ved godt, der er forskel på at arbejde indenfor, udenfor, om dagen eller om natten, og hvor meget det slider på en«, siger Mathias Tesfaye.

Mette Frederiksen skylder et svar

I Venstre mener man også, at det er nødvendigt at få forbedret mulighederne for, at nedslidte kan komme tidligere på pension.

Men selv om Venstre gerne vil skabe bedre forhold for danskere i nedslidende erhverv, kræver de, at Socialdemokratiet bliver mere klare i spyttet. For hvad vil de helt konkret gøre for at hjælpe eksempelvis mureren, som er slidt mere ned end bankmanden?

»Vi vil rigtig gerne lave en aftale med de øvrige partier. Desværre er det meget ukonkret og uklart, hvad Mette Frederiksens luftige pensionsplan går ud på. Mette Frederiksen skylder danskerne et klart svar, for hun har skruet forventningerne helt i vejret«, skriver Britt Bager i mailen.

Tidligere har finansminister Kristian Jensen også kritiseret forslaget fra Socialdemokratiet og advaret om, at det vil komme til at koste langt mere, end hvad de har regnet med.