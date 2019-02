Pendlerformand: »Hvor fanden bliver togsættene af?«

For tiden er det svært at finde en siddeplads, sågar en ståplads, på Øresundstoget på grund af færre togvogne og manglende personale til vedligeholdelse af togene. Pendlerklubben Kystbanens formand fortæller, at passagererne af den grund bliver mast.

Øresundstogene er i disse dage alt for korte, og det betyder, at mange passagerer er nødsaget til at stå op. Det drejer sig om mange mennesker i myldretiden.

Dem, der er så heldige at komme ind i toget, er nødt til at stå sammenklemte, simpelthen fordi der ikke er nok togvogne koblet på de tog, der kører på Kystbanen.

Det fortæller formanden for Pendlerklubben Kystbanen, Michael Randropp.

»Mine medlemmer oplever alt for tit det, man kalder ’nedformering’. Det handler om, at når der eksempelvis skal køre tre togvogne i myldretiden, så kører der kun ét. Det er klart, at folk i sådan en situation bliver mast sammen – og der er faktisk nogen, der ikke kommer med. Det gør, at flere passagerer skriver til mig: ’Hvor fanden bliver togsættene af?’«.

»Det er en konsekvens af, at der er mangel på ressourcer«, siger han.

Færre togsæt end normalt

Situationen skyldes, at der mangler personale på DSB’s værksted Helgoland i København. Det skriver Sydsvenskan.

For at kunne klare den daglige togdrift på strækningen fra Göteborg i nord, Malmø og København i syd til Helsingør mod vest, kræver det 95 togsæt ifølge avisen. Lige nu er der 91 tilgængelige.

Dan Stig Jensen, der er chef for DSB’s driftsværksteder, bekræfter, at der har været færre togsæt på strækningen de sidste fem måneder. Det drejer sig dog ikke om det manglende personale, fortæller han.

»Det har kun haft en minimal indflydelse på togdriften. Vi har haft lidt flere tog på værksteder, fordi vi har manglet materialer. Derfor har der været flere tog til vedligeholdelse. Hovedårsagen er manglende reservedele fra vores underleverandører«.

Overdragelse til Skånetrafiken

Der er ifølge den svenske avis tale om en decideret ’personaleflugt’ fra DSB Vedligehold, der holder til på værkstedet Helgoland i København.

Vedligeholdelsen af Øresundstogene overdrages løbende fra foråret 2020 til et nybygget togværksted i Hässleholm.

Magnus Andersson, der er togchef i Skånetrafiken, forklarer til Sydsvenskan, at personaleflugten skyldes, at det danske vedligeholdelsespersonale er begyndt at kigge efter nye jobmuligheder på grund af overdragelsen.

Dan Stig Jensen vil ikke gå så langt til at sige, at der er tale om en personaleflugt. Han erkender dog, at der har været personaleudskiftning i DSB Vedligeholdelse i løbet af 2017 og 2018. Det sker grundet stor efterspørgsel på håndværkere og faglærde medarbejdere.

»Vores personaleomsætning er steget, men vi har taget forskellige initiativer i brug til at fastholde medarbejderne. Det er klart, at den overdragelse af vedligeholdelsen, der skal skal ske i 2020, har indflydelse på medarbejderne. Så kan man som medarbejder godt blive fristet og begynde at lede efter længerevarende arbejde. Det har dog ikke haft nogen indflydelse på de leverancer, vi har leveret til daglig drift«.

Fremover regner han med, at der vil være stabil togdrift på Kystbanen med flere togvogne.

»Ud fra hvad vi ved lige nu, så burde der ikke være nogle problemer, hvad angår reservedele. I morges så det fornuftigt ud, og vi ser ikke noget, der influerer togdriften i øjeblikket«, siger han.