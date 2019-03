Partistøtteloven: Sagerne står i kø

De seneste år er der blevet afdækket en stribe sager, hvor politikere og partier har brudt partistøtteloven.

Reglerne er ellers ret simple, modsat flere andre lande, hvor kravene til åbenhed er langt større.

Hvis en politiker eller et politisk parti modtager et beløb på over 20.000 kroner til at føre valgkamp for, så skal navnet på donoren fremgå af en indberetning til myndighederne. Det er offentlighedens mulighed for at få indblik i, hvem der betaler større beløb til beslutningstagerne i kommuner, regioner og på landsplan.

Men i en række tilfælde de seneste år er reglerne altså blevet brudt. Her følger et overblik over flere af de mest opsigtsvækkende sager.

Saxo Bank-pengene

Fremtrædende Venstre-folk som Claus Hjort Frederiksen, Kristian Jensen, Karen Ellemann og Søren Pind blev hver især støttet med 25.000 kroner fra Saxo Bank ved folketingsvalget i 2007. Ingen af dem opgav donorens navn til myndighederne.

I alt ni politikere fra blå blok modtog 25.000 kroner fra banken, men kun tre af støttemodtagerne oplyste om pengene til enten regionen eller kommunen, viste en aktindsigt i partistøtteerklæringer. Sagen kom først frem i 2014.

Asfaltkongens pengetank

Venstres transportordfører og nuværende medlem af Folketingets Præsidium, Kristian Pihl Lorentzen, som også går under navnet Asfaltkongen, fik cirka 200.000 kroner til sin valgkamp fra Viborgegnens Liberale Erhvervslaug. Beløbet blev aldrig indberettet til myndighederne. Sagen blev afdækket i 2014 og meldt til politiet, men lagt ned igen på grund af en forældelsesfrist på to år i partistøttesager.

Kjers VIP-klub

Op til valgkampen i 2011 fik minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V) cirka 60.000 kroner i støtte fra erhvervsklubben Business Forum Kolding, som ikke blev indberettet til myndighederne, som loven foreskriver.

Det særlige ved erhvervsklubben i Kolding var, at man kunne købe sig til særlig VIP-adgang til de politikere, som klubben støttede. Man kunne eksempelvis købe sig til et årligt møde med bl.a. Eva Kjer Hansen og V-borgmester Jørn Pedersen.

Pelspengene

Partiet Venstre modtog i 2012 70.000 kroner fra pelsfirmaet Kopenhagen Fur. Sponsoratet fra pelsvirksomheden fremgik ikke af partiregnskabet, erkendte Venstres partisekretær, Claus Richter, i et brev til Indenrigsministeriet.

Den røde klub

Socialdemokratiets borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen, modtog op til kommunalvalget i 2013 170.000 kroner til sin kampagne fra pengeindsamlingsforeningen Aalborg Erhvervsklub af 2013.

Klubben bestod blandt andet af ledere af entreprenør-, håndværks- og industrivirksomheder i Aalborg, men omgik reglerne, da tre erhvervsledere betalte mere end 20.000 kroner til klubben, uden at navnene på de pågældende blev oplyst til myndighederne.

Hjorts donorer

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens (V) valgkampagne modtog op til folketingsvalget i 2011 et sekscifret beløb fra en erhvervsklub uden at opgive det til myndighederne. Det blev afdækket i forbindelse med bogen ’Skjulte penge’. Klubben ved navn Liberalt Erhvervsforum har i årtier givet store beløb til en række af Venstres topkandidater, men medlemskredsen er hemmelig.