Ville forhindre salg af Radius: Vicedirektør sikrede 3.500 stemmer til sig selv

Formand i KAB erkender, at det »ikke var smukt«, at vicedirektør i boligadministrationsselskabet sikrede sig selv bestyrelsespost på forbrugernes vegne.

Umiddelbart lyder det det ikke særlig borgernært.

Da det sjællandske elnetselskab Radius skulle have valgt forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse, fik vicedirektør i det almene boligadministrationsselskab KAB, Flemming Strøm, 3.500 stemmer. Og dermed en plads i bestyrelsen.

Hovedparten af stemmerne havde han sikret sig ved hjælp af sin adgang til lejernes målernumre. Målernenumrene var det mandat, man skulle bruge, når man som forbruger skulle afgive sin stemme.

Forbrugerne fik dog aldrig mulighed for selv at tage stilling, fordi Flemming Strøm med hjælp fra boligadministrationsselskabets kontorpersonale fik assistance til at stemme på sig selv via Radius’ hjemmeside. Det uden først at have orienteret hverken lejerne eller de boligforeninger, som KAB agerer administrationsorganisation for. Det skriver DR.

Pladserne i Radius’ bestyrelse blev relevante efter offentlig debat om, hvorvidt elnetselskabet, som er ejet af Ørsted, skulle sælges eller ej. Fra formand i KAB lyder det dog, at der intet juridisk var galt med metoden.

»Internt har vi foretaget en undersøgelse af, hvad Flemming Strøm har gjort. Og vi mener, at vi har gjort det på et lovformeligt grundlag. Men den demokratiske proces har ikke været så smuk, som vi gerne ville have haft det«, siger John Olsen, formand i det almene boligadministrationsselskab.

Hvorfor lod du det så ske alligevel?

»Jeg er først blevet orienteret om det efterfølgende. KAB’s bestyrelse fungerer som en bestyrelse i en erhvervsvirksomhed. Det betyder, at vi giver vores direktion en fuldmagt. Administrationen har en administrationsaftale med vores underorganisationer, som giver os beføjelser til at agere på beboernes vegne. Forud har der ikke været nogle advarselslamper, der har blinket«.

John Olsen forklarer, at Flemming Strøm ønskede bestyrelsespladsen, fordi man i KAB frygtede, at elpriserne ville stige med et eventuelt salg af Radius.

»En kedelig historie«

Pelle Dragsted, som er folketingsmedlem for Enhedslisten, blev også valgt ind i bestyrelsen. Han kalder forløbet hos KAB for en »kedelig historie«.

»Det strider imod ånden, for meningen med bestyrelsespladsen er at give forbrugerne direkte indflydelse på selskabet. Der er intet problem i, at Flemming Strøm varetager den almene boligsektors interesse. Det skulle bare være sket på et mere åbent grundlag«, siger folketingspolitikeren.

For ham handler det ikke nødvendigvis om, hvorvidt KAB’s metode har været ulovlig eller ej, men mere om, at et alment boligadministrationsselskab hviler på principper om borgerdemokrati. Derfor skulle forbrugerne også selv have haft lov til at afgive deres stemme.

»Direktionen kunne sagtens have stemt på lejernes vegne, hvis det havde været et privat udlejningsselskab. Men det er noget andet, når vi snakker den almene boligsektor«, siger Pelle Dragsted (EL).

KAB: Resultatet er i orden

Fra Lars Krull, som er seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, lyder det, at Flemming Strøm har haft sit på det rene.

»For mig at se, er der ikke noget galt med metoden, hvis teknikaliteterne siger, at det er i orden. Hvis de har en administrationsaftale, som siger, at metoden er fin, så har han ikke gjort noget forkert«.

»Det kan godt være, at du og jeg bor i en KAB-bolig. Men i virkeligheden er det jo boligselskabet, der er den rigtige forbruger. Det er dem, der hæfter for, at deres lejere betaler deres elregning. Derfor er min umiddelbare vurdering, at Flemming Strøm sagtens har kunnet gøre, som han har gjort«, siger Lars Krull.

John Olsen anerkender dog, at forløbet kunne have været mere gennemsigtigt.

»Jeg synes resultatet er i orden, men processen har ikke været smuk«, siger han.

»Det kunne have været formålstjenligt og rettidigt omhu, hvis vi havde haft mulighed for at orientere vores medlemsorganisationers bestyrelser forud. Det giver anledning til, at vi drøfter det internt i KAB«.