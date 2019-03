Lige nu: Tusinder af unge klimastrejker foran Christiansborg

Skolebørn og studerende fra 32 danske byer og i over 100 lande i verden råber i dag politikerne op. Foran Folketinget er fremmødet massivt – arrangørerne anslår, at der er 10 gange så mange som ved den sidste klima-demonstration 1. februar.

»Hvor meget skal vi gøre for klimaet?«, lyder det fra scenen.

»10 gange mere. 10 gange mere«, svarer skolebørnene.

»Hvor meget skal vi gøre for klimaet?«.

»10 gange mere. 10 gange mere«.

Flere tusinde skolebørn og studerende har droppet deres undervisning i dag for at give politikerne en lektion i, hvad de synes burde være obligatorisk pensum også for de voksne. Nemlig at få styr på klimaforandringerne og stoppet den globale opvarmning.

Lidt før klokken 11 er slotspladsen fuld fra Slotskirken til rytterstatuen, og der kommer stadig flere børn og unge slæbende med bannere og skilte. Demonstrationen er en del af de verdensomspændende klimastrejker ’Fridays for future’ startet af den svenske teenager Greta Thunberg.

Adrian Preisler, 18 år, Rysensteens Gymnasium, er en af arrangørerne på Christiansborg, og han og andre, der var med ved den sidste klimastrejke 1. februar mener, at de mindst er 10 gange flere end for seks uger siden.

»Jeg er med i dag, fordi jeg er med i en generation, som alle påstår ikke engagerer sig selv politisk. Det synes jeg ikke er rigtigt. Det kan man se, vi ikke er – og så fordi det er min fremtid og alle andres fremtid, og det skal vi ikke bare lege rundt med. Og så fordi jeg synes, der er nogle politikere her inde på Christiansborg lige foran os, der simpelthen ikke gør nok for klimaet«, siger Adrian Preisler.

Elever i New Zealand sparker global klimastrejke i gang »Vi skal derhen, hvor det er klimaet, vi overvejer først, før vi træffer nogen som helst andre beslutninger. Alle politiske spørgsmål er vigtige – men klimaet er det vigtigste, for vi dør, hvis vi ikke gør noget. Vi har kun få år, og der er blevet spildt alt for megen tid på at snakke om flygtningekriser og topskattelettelser«.

Foto: Martin Lehmann Fra Christiansborg Slotsplads lige nu.

Fra Christiansborg Slotsplads lige nu. Foto: Martin Lehmann

Universiteterne er også begyndt at gå med til klimademonstrationerne. En af dem, der stikker lidt ud blandt de demonstrerende teenagere, er Anna Hollænder, 23 år og miljøingeniør:

»Vi har mulighed for at stemme, det har dem, der er yngre ikke. Derfor er det også fedt, at vi kan mobilisere en strejke på den her måde. Vi vil gerne bakke om om protesten. Og at kunne løse klimaproblemet er klart en motivation for at læse det, jeg gør«.

Elever i New Zealand sparker global klimastrejke i gang DTU er til stede med en model af en vindmølle i grønne og blå farver og et skilt med ’It’s time to act’, som et bud på, hvad deres fag kan gøre for klimaet og menneskehedens fremtid.

Også flere politikere er at se ved klimademonstrationen. En af dem er De Radikales Sofie Carsten Nielsen, der har fulgt sin søn ind til Christiansborg:

»Jeg er så stolt af min søn. Jeg tror slet ikke, vi har forstået, hvor alvorligt en 12-årig tager klimaforandringerne, og hvor meget de ved om konsekvenserne. De er bekymrede, og det er ikke retfærdigt. Utålmodigheden er tydelig. De vil ikke finde sig i det«.

Fra scenen lyder det nu:

»Alle dem, der synes, vi skal have en fremtid, hopper nu«.

Det gjorde de så alle sammen.