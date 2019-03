Forsinkelser og færre tog: Et halvt års sporarbejde venter forude

Er du en af de mange pendlere, der dagligt rejser til, fra eller på tværs af Sjælland?

Så er du muligvis en af dem, der fra mandag morgen vil opleve propfyldte tog og forsinkelser. Det gælder strækningen mellem Ringsted og Korsør, hvor der vil være færre tog, længere ventetider og ingen pladsgaranti, mens togene på strækningen mellem Nykøbing Falster og Næstved bliver helt erstattet af togbusser.

Ændringerne skyldes et stort sporarbejde foretaget af Banedanmark, og omkring 50.000 daglige passagerer vil blive berørt. Det er i hvert fald DSB’s informationschef Tony Bispeskovs bud.

For pendlerne, der rejser gennem strækningen mellem Ringsted og Korsør, vil pladsmangel blive den største udfordring. Der vil under sporarbejdet køre ét tog i timen, dog to tog i timen i myldretiden.

»Vi vil gøre togene så lange som muligt for at skabe ekstra plads, men vi frygter, at der kan være nogle afgange – specielt om morgenen fra Fyn og Korsør mod Roskilde og København – hvor der ikke er plads til alle passagererne«, siger Tony Bispeskov.

Skulle det ske, at man ikke kan få plads i toget, må man hoppe på en togbus i stedet.

Tony Bispeskov fortæller, at DSB er i højeste beredskab.

»Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan – men vi vil heller ikke lægge skjul på, at kunderne vil opleve situationer, hvor der for eksempel lige pludselig er aflysninger af tog, eller at der ikke er plads«.

Hold dig opdateret

Tony Bispeskovs bedste råd til de tusindvis af pendlere, der har flere måneders forsinkelser og propfyldte tog i vente, er at orientere sig på Rejseplanen.

»Der kan man få rådgivning, om man eventuelt skal tage et tidligere tog eller en tidligere togbus for at ankomme på samme tid om morgenen, som man plejer«.

Man skal også være opmærksom på, at der er faseskift undervejs. Det handler altså om at holde sig opdateret, for togtrafikken kommer til at ændre sig under hele sporarbejdet.

»Fra mandag (1. april, red.) og frem til påske rammer det særligt hårdt for pendlerne. Der vil stadig være sporarbejde og ændringer efter påske, men det vil ikke være lige så voldsomt«, siger Tony Bispeskov.

Sporarbejdet ved Ringsted varer frem til 12. juni, mens sporarbejdet mellem Næstved og Nykøbing Falster bliver ved indtil 2. september. I påsken kører der dog ingen tog på strækningen mellem Nyborg og Roskilde – der er i stedet indsat togbusser.

Som et plaster på såret til de mange pendlere, der bliver påvirket af sporarbejdet, refunderer DSB et beløb, som svarer til 30 dage af pendlerkortets værdi.

Tony Bispeskov henviser rejsende til DBS’s hjemmesider med mere information og anbefalinger om sporarbejdet ved Ringsted og Sydbanen.

Banedanmarks arbejde skyldes sporfornyelse og etablering af den nye Ringsted-Femern-bane.