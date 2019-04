En god dag for ny partiejer og en dårlig dag for Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Gitte Nøhr Alving. Sygeplejersken fra Næstved har netop fået godkendt partinavnet De Offentlige hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det startede med, at hun havde set Klaus Riskær hos Clement på DR2, hvor hun blev så forarget, at hun gik på Facebook med: »Nå, i disse Riskær-tider er det åbenbart alle, der kan komme i Folketinget – så jeg gi’r det et skud. Jeg stiller op for partiet ’De Offentlige’. Ved 20.000 likes går jeg videre med det :)«.

På en måned fik hun 20.227 likes, og så var der ikke nogen vej tilbage. Kommer de 20.000 underskrifter i hus, vil partiet kæmpe for kvalitet i det offentlige i stedet for at lade »projektmagere og politikere forlange ting, vi ikke kan honorere, og som går ud over fagligheden«, siger Gitte Alving, der siger, at hun er ærlig og empatisk. Og har en ren straffeattest.

En dårlig dag for ...

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Næstformanden i A.P. Møller – Mærsk brugte ved generalforsamlingen en metafor, som selv målt med erhvervslivets litterære alen var ude af kurs. Til skeptikerne, der tvivlede på, at Mærsk kommer til at tjene penge nok, svarede hun, at »det er et langt sejt træk at vende en supertanker som A.P. Møller – Mærsk«.

Hvis hun havde vist rettidig omhu, som man siger i de kredse, kunne hun have læst i Gyldendals ’Den Store Danske’, at en metafor er »en overføring af ord eller udtryk fra deres normale anvendelse til en sammenhæng, der fremkalder ny, billedlig betydning«. Så når man lever af at sejle med tankskibe, tilfører det ikke merværdi. Så er det blot tegn på bekymrende dårligt sømandskab.