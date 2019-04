Borgen Indefra: Thulesen slog bak på omfartsvej

Pres på Støjberg

Udlændinge. Det pibler fortsat frem med oplysninger i sagen om unge asylpar.

Ombudsmanden og Københavns Byret har for længst slået fast, at udlændingeminister Inger Støjberg (V) på ulovlig vis udstedte en instruks om at adskille par, hvor den ene part var under 18 år – uden den nødvendige vurdering af hver enkelt sag. Ministeren har sagt, at det ikke var hensigten, fordi Udlændingestyrelsens daværende direktør, Henrik Grunnet, på et møde 10. februar 2016 mundtligt blev gjort opmærksom på, at der i visse tilfælde skulle gøres undtagelser. Men det modsiger flere dokumenter. Senest har Folketinget fået indsigt i en PowerPoint-præsentation beskrevet i Information. Den fremlagde Udlændingestyrelsen på et møde med operatørerne af landets asylcentre 23. februar 2016. Her står blandt andet: »Ingen undtagelser – heller ikke hvor der er fællesbørn«. Ifølge juraprofessorer øger det presset på Støjberg.

I samme sag oplyser Støjberg i et svar til Folketinget, at en tidligere ansat i ministeriet sandsynligvis allerede i juni 2017 per telefon fik kendskab til en e-mail fra Henrik Grunnet, der også har sået tvivl om ministerens forklaring. I Information anklager oppositionspolitikere Støjberg for vildledning. For da ombudsmanden i februar i år udbad sig e-mailen, svarede ministeriet, at det hverken havde modtaget eller set e-mailen inden da. Støjberg har ikke kommenteret sagen.

Kvotekonger

Fiskeri. Hvor Inger Støjberg (V) i sagen om unge asylpar er fredet af Dansk Folkeparti, strammes garnet om fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i føljetonen om såkaldte kvotekonger.