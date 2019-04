»Jeg mener ganske enkelt ikke – for at komme med et Anders Fogh-udtryk – at der er noget at komme efter her. Jeg mener, at børnene bliver behandlet godt, og det skal de også«, sagde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, (V), da Folketinget sidste år behandlede et forslag fra SF om bedre forhold for afviste asylansøgere på Udrejsecenter Sjælsmark.

Siden er en række undersøgelser og ombudsmanden nået frem til, at børn mistrives på Sjælsmark, og fredag kom Røde Kors med en undersøgelse, der fortæller, at organisationen og ministeren ser helt forskelligt på, hvad det vil sige at blive behandlet godt.

’Alarmerende mistrivsel hos børn på Sjælsmark’ hedder det i overskriften om undersøgelsen. Den viser, at 61 procent af børnene sandsynligvis kan opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og at halvdelen af børnene mellem 11 og 17 år har symptomer på ptsd, posttraumatisk stressforstyrrelse. Den fortæller, at børnene lider af nedsat appetit, hyppige mareridt, at de har problemer med at sove, og at uvisheden vedrørende fremtiden er det, som belaster allermest.

»Jeg er bange for mange ting. Jeg bliver nemt skræmt. Det er for eksempelvis, at de siger, at vi skal rejse tilbage. Det kan være svært at koncentrere sig i skolen på grund af tanker om det«, siger en pige til de to psykologer, der har undersøgt 56 børn fra 26 familier. De to psykologer hedder Sólvej Gunnarsdóttir og Rie Bornfeld, og da de havde fremlagt undersøgelsen foran et massivt presseopbud i organisationens hovedkvarter på Blegdamsvej i København, kom Anders Ladekarl, der har været generalsekretær i Røde Kors siden 2008, med denne kommentar:

»Det er første gang, jeg har fremsat noget med så barske og veldokumenterede tal. Det her er usædvanlig grimme tal«.

Anders Ladekarl understregede flere gange, at børn ikke skal bo på Sjælsmark. Er der ikke politisk flertal for den løsning, håber han i det mindste på forandringer.

»Jeg tror, rapporten kan betyde, at folk tænker sig om en ekstra gang. Vil vi virkelig have sådanne livsforhold som på Sjælsmark? Jeg tror sådan set, at et bredt flertal i Folketinget vil se på den rapport og sige: Er der ikke noget, vi kan gøre en lille smule bedre, så vi undgår at nedbryde børnene på den måde, som det sker på i dag?«.

Han vidste godt, at børnene havde det skidt, men ikke så skidt.

»Selvfølgelig blev jeg overrasket over, at der er så stor en del af børnene, der er i så massiv mistrivsel«.

De skal selv kunne lave mad

Kan familierne ikke flytte ud af centret, foreslår Røde Kors, at børnene får et specialiseret børnehavetilbud, da de står i en ekstremt svær livssituation, og pædagogerne i børnehaven står med børn, der er udadreagerende, konfliktsøgende eller indadvendte og stille.

Der skal være bedre vuggestuetilbud, bedre fritidstilbud, og familierne skal have selvhushold, da både børn og forældre oplever det som ekstremt belastende ikke selv at kunne bestemme, hvornår og hvad man skal spise. I rapporten står der:

»Muligheden for at vælge, hvad éns barn skal spise, tilberede det og spise sammen som en familie er en vigtig del af at opretholde familiestrukturen – hvilket igen er en hjørnesten i at sikre børns trivsel. Det er afgørende for forældrenes mulighed for at være forældre, at de får lov at tage ansvar for denne grundlæggende del af livet«.

Røde Kors anbefaler, at alle familier på Sjælsmark og i resten af asylsystemet får mulighed for selv at lave mad.

»Ønsker man ikke at give de afviste familier adgang til kontante ydelser, kunne man forestille sig et system, for eksempel en slags butik, så familierne kan få en anden adgang til madvarer. Derudover bør adgang til køleskab, elkoger og mikroovn af samme grund også være standard«.

Desuden skal skoletilbuddet styrkes, og de mennesker, der skal udsendes til et andet EU-land, skal ikke opholde sig på Sjælsmark. De skræmmer børnene, da der i denne gruppe er misbrugere og personer med voldelig adfærd.