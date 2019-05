DF’s trafikordfører er taget i farlig og ulovlig kørsel

DF’s trafikordfører siger, at han ikke vidste, at det er ulovligt at fumle med mobilen, mens man kører. Han var selv med til at stramme reglerne i december.

Formanden for Færdselssikkerhedskommissionen, Kim Christiansen (DF), er blevet optaget på en video, hvor han kører bil på en motorvej og samtidig holder sin mobiltelefon op til øret. Videoen er optaget af en anonym medtrafikant, angiveligt på motorvejen nord for Aarhus, og publiceret af Ekstra Bladet.





Den adfærd er ulovlig, erkender Kim Christiansen. Og som trafikordfører spillede han en aktiv rolle i en stramning af reglerne, så det nu ikke blot koster en bøde, men også et klip i kørekortet at benytte telefonen – uanset formål – mens man kører bil.

Kim Christiansen forklarede sin støtte til stramningen således: »Jeg vil meget nødig have et klip i kørekortet, hvis jeg kunne nøjes med en bøde. Så selvfølgelig er det en markant skærpelse, og vi håber også, at det vil have en præventiv virkning, så man begynder at koncentrere sig mere om at køre bil«, sagde han til DR i januar sidste år.

Stramningen blev gennemført i december og skulle være trådt i kraft fra januar. Alligevel risikerer Kim Christiansen næppe, at han som næstformand i Folketingets Trafikudvalg og formand for Færdselssikkerhedskommissionen må trække rundt med et klippet kørekort. TV 2 Lorry kunne i marts fortælle, at synderne indtil videre går fri, fordi politiets systemer ikke er klar til at håndtere de nye regler.

»I værste tilfælde døden«

Oplysningen fik dengang Kim Christiansen helt op i det røde felt. »Vi var et bredt flertal i Folketinget, der var med til at vedtage den skærpelse, fordi vi skal sikre, at bilister ikke lader sig forstyrre under kørsel. Det er hensynsløst og kan have meget alvorlige konsekvenser – i værste tilfælde døden – og så duer det ikke, at loven ikke bliver håndhævet«, sagde Kim Christiansen i marts til TV 2 Lorry.

Kim Christiansen forsvarer sig med, at han ikke har siddet og snakket i telefon, mens han havde telefonen oppe ved øret. Han lyttede blot til noget af sin egen musik.

»Det var en beklagelig fejl. Det kommer ikke til at ske igen. Jeg tænkte ikke over, at det var omfattet. Mere er der ikke at sige om det«, siger Kim Christiansen.

Synes du selv, at det var det farligt for dig selv eller dine medtrafikanter, hvad du gjorde?

»Nej. Det gjorde jeg ikke«.

Hvorfor skal bilisterne have klip i kørekortet for at gøre, som du gjorde, hvis det ikke er farligt?

»Hør nu. Jeg talte jo ikke i telefon. Jeg lyttede til musik, og det er åbenbart også omfattet af det«.

Det har du selv stemt for. Hvorfor, hvis det ikke er farligt?

»Jeg har ingen yderligere kommentarer«, siger Kim Christiansen.

Ifølge forskerne er det imidlertid slet ikke ufarligt at lytte til sin egen musik med telefonen oppe ved øret, imens man kører bil, fortæller Mette Møller, seniorforsker på DTU. Hun vil ikke tage stilling til den konkrete sag, men gerne fortælle om forskningen på området.

»Lidt sur« over opmærksomheden

Mette Møller har til Rådet for Sikker Trafik samlet de udenlandske undersøgelser af, hvor farlige forskellige aktiviteter er, mens man kører bil. Risikoen for at ende i et uheld stiger for eksempel 480 procent, mens man rækker ud efter telefonen. Risikoen vokser med 220 procent, mens bilisten taler i håndholdt telefon.

Forskningen har dog ikke noget præcist bud på, hvor stor risikoen er, hvis man holder sin telefon op til øret for at høre musik. »Det er måske lidt atypisk at høre musik på den måde. Jeg kan ikke mindes, at lige præcis den situation er blevet undersøgt. Men det er ikke noget bevis på, at situationen ikke forekommer«, siger Mette Møller.