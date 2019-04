Sket i ugen: Hold da op, hvor sker der mange mærkelige ting i danmarkshistoriens længste valgkamp

Sagt i ugen

Den radikale leder, Morten Østergaard, vil »aktivt bekæmpe« en regering ledet af Mette Frederiksen, hvis den ikke gør op med ’paradigmeskiftet’ i udlændingepolitikken og skriftligt forpligter sig til at øge integrationen af flygtninge i det danske samfund:

»Mette Frederiksen skal nu beslutte, hvad hun vil. Vil hun drive en regering baseret på den enighed, hun har med Dansk Folkeparti? Så må hun appellere til, at Kristian Thulesen Dahl gør hende til statsminister. Vil hun basere sig på os? Så skal der være en ny politisk retning for Danmark, og det gælder i høj grad integrationspolitikken«.

(Berlingske)

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, om Østergaards krav til en regering ledet af hende:

»Mit korte svar til de radikale er, at det kommer ikke til at ske. Det flertal, der i dag står bag dansk udlændingepolitik, vil være intakt – og måske endda styrket – efter næste valg, og det kan man selvfølgelig ikke true sig til at ændre«.

(Ritzau)

Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, kommenterede Østergaards bastante udlændingepolitiske krav til en eventuelt kommende socialdemokratisk regering:

»Det klogeste ville åbenlyst være at definere de udlændingepolitiske områder, hvor Radikale faktisk kan få indflydelse, og lægge en realistisk strategi for et opgør med Dansk Folkepartis potentielt fortsat store aftryk på næsten samtlige politiske områder. Men Østergaards prioritet er en anden: at sikre lidt flere stemmer og dermed sin egen overlevelse på kort sigt. Det ser ud til at lykkes. Radikal politik handler dermed ikke så meget om radikale mærkesager eller om landets ve og vel. Den handler om Morten Østergaard selv«.

(Weekendavisen)

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter at DF havde droppet planerne om den meget omtalte omfartsvej ved Mariager:

»Vi har lavet en stor trafikplan til 112 milliarder, men hele diskussionen har handlet om en omfartsvej ved Mariager til 377 millioner. Så vi har taget kritikken til os og konstateret, at her har vi ikke ramt skiven helt rent«.

(TV 2 News)

Mette Thunø, lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet, om værdien af den kinesiske regerings såkaldte pandadiplomati:

»Der kommer til at stå overalt, at det er pandaer, der er udlånt fra Kina, og opfattelsen af de nuttede dyr som søde, varme og dejlige overføres derfor let til Kina som nation«.

(Berlingske)

81-årige Jørgen Leth vil følge sommerens Tour de France, selv om han ikke skal kommentere løbet på TV 2, fordi stationen ville have ham siddende i studiet i Odense i stedet for i Frankrig:

»Jeg vil sidde og kommentere et sted i skyggen. For mig selv og mine. Måske med et glas god vin og noget ost. Legal doping«.

(Facebook)

Vis mere