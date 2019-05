Alle omkring Mette Frederiksen vil sløjfe sprogprøver i 0. klasse

De skal egentlig træde i kraft, når der til august ringes ind efter sommerferien, men de såkaldte sprogprøver for 0. klasser i udsatte boligområder bør hurtigst muligt droppes.

Det er kravet fra de øvrige partier i oppositionen til Socialdemokratiet, som er det eneste nuværende oppositionsparti, der støtter de sprogprøver, som i sidste ende kan betyde, at en elev i 0. klasse må gå sit første skoleår om. Radikale Venstres undervisningsordfører, Marianne Jelved, er stærkt forarget over det, hun kalder en »eksamen« for de alleryngste skolebørn på udvalgte skoler.

»Det er et meget, meget stærkt brud med den tradition, der er omkring folkeskolen«, siger Jelved og uddyber: »Det er væsensfremmed for folkeskolen og hele ideen med folkeskolen, som er for folkets børn. Og alle folkets børn skal kunne gå i den folkeskole og have samme vilkår som alle andre, der går i den skole. Og det får de jo ikke. De, der går i 0. klasse i bestemte boligområder, får en særlig mulighed for at få en straf, som sætter sig i små børns bevidsthed«.

SF er også bekymret for de negative konsekvenser, det kan få for børn, der skal gå 0. klasse om.

»I forvejen tester man børn rigtig meget i folkeskolen, og vi kan se, at flere børn oplever skolevægring og får angst. Vi tror, at det at teste med stopprøver helt ned i 0. klasse kun gør den tendens værre. Det er en god idé at sætte ind med ekstra sprogindsatser, men det kan man sagtens gøre, uden at det skal være med stopprøver«, siger undervisningsordfører Jacob Mark.

Alternativet og Enhedslisten vil ligeledes forsøge at presse Socialdemokratiet til at droppe de sprogprøver i 0. klasser, som blev skabt af V-LA-K-regeringen, DF og S i forbindelse med en aftale om parallelsamfund.

Hver tredje elev dumpede i forsøg

En række folkeskoler i udsatte boligområder har i dette skoleår været med i et forsøg med sprogprøver, inden prøverne næste skoleår bliver til virkelighed. Forsøget har på Tingbjerg Skole i København vist, at 22 af 70 elever i 0. klasse skulle gå om, hvis sprogprøverne allerede var trådt i kraft. Altså omkring hver tredje. Det rapporterer DR.

»Rigtig mange falder igennem«, siger børnehaveklasseleder Sofia Kristiansen fra Tingbjerg Skole til DR.

Det er allerede i dag muligt at lade elever gå 0. klasse om, hvis en elev ikke har godt nok sprog. Den afgørelse skal træffes i samarbejde mellem skoleleder, lærer og forældre. Fremover skal en dumpet sprogprøve som udgangspunkt betyde, at børnehaveklassebørn i udsatte boligområder skal gå 0. klasse om. Det er muligt for en skoleleder at give dispensation, så en elev kan fortsætte i 1. klasse, men det må kun ske i »helt særlige tilfælde«, hedder det i lovteksten.

Omkring 1.800 elever på i alt 39 skoler i udsatte boligområder bliver ifølge Undervisningsministeriet omfattet af de sprogprøver, der træder i kraft fra det kommende skoleår. Af loven fremgår det, at cirka 10 procent – eller 180 elever – ventes at skulle gå 0. klasse om.

På trods af de måske kommende støttepartiers ønsker om at sløjfe sprogprøverne efter valget har Socialdemokratiet ingen planer om at gøre det:

»Det ville jeg være meget ked af. Det er den største investering i de her skoler i al den tid, jeg kan huske. Og jeg håber virkelig, at de mange millioner, der bliver brugt på intensiv danskundervisning, kan komme i gang efter sommerferien«, integrationsordfører Mattias Tesfaye.