Løkke og Pape udelukker alligevel at basere regering på Paludans Stram Kurs

Både Venstres statsminister Lars Løkke Rasmussen og den konservative leder, Søren Pape Poulsen, vender i forbindelse med valgudskrivelsen rundt og udelukker enhver mulighed for at basere en eventuel borgerlig regering på Rasmus Paludan efter valget.

Rasmus Paludan er dømt for racisme og advokerer direkte for en form for etnisk udrensning med deportation af tusinder af danskere med udenlandske aner. Hans hetz mod udvalgte befolkningsgrupper vækker hos kritikere mindelser om nazismens retorik. Alligevel ville Søren Pape Poulsen i sidste uge ikke udelukke at basere en eventuel borgerlig regering på hans partis Stram Kurs’ eventuelle mandater.

»Det er ikke Sverige det her. Der er ikke nogen mandater, der er finere end andre. Men jeg har meget, meget svært ved at se, hvad i alverden, vi skal samarbejde om«, sagde Søren Pape Poulsen til Politiken.

I Sverige vil de øvrige partier ikke basere et regeringssamarbejde på det højrenationale parti Sverigedemokraterna.

I dag siger den konservative formand, at Rasmus Paludan »taler had mod bestemte befolkningsgrupper« og »står for noget, som vi i hvert fald ikke står for«.

»Jeg har fået det her spørgsmål, kan jeg sidde i en regering, der baserer sig på hans stemmer? Så vil jeg sige: Nej, det kan jeg ikke, fordi hvordan skulle sådan en regering overhovedet fungere? Det ville jo kræve, at man så sagde, at ’kære Rasmus, kan vi få lov til det og det og det’. Det kan jeg i hvert fald ikke se for mig overhovedet«, siger Søren Pape Poulsen.

Retorik fra »mellemkrigstiden«

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, sagde i sidste uge, at statsminister Lars Løkke Rasmussen efter valget ville tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt man vil basere en eventuel regering på ekstremistens eventuelle mandater. Så længe ventede Lars Løkke Rasmussen ikke.

»Jeg kommer ikke til at kunne bygge en regering på en politisk dialog eller en politisk indrømmelse til det parti, du nævner der. Det kommer ikke til at ske«, siger Lars Løkke Rasmussen, der tidligere har udtrykt stor bekymring for at give Rasmus Paludan den opmærksomhed, som han så åbenlyst gerne vil have.

»Altså, at gå op imod Grundlovens ord om religionsfrihed og forbyde en bestemt religion, at udtrykke, at mennesker, der har været i Danmark i generationer, og som er danskere og har fået dansk statsborgerskab, de skal deporteres, altså det skal man tilbage til mellemkrigstiden Europa for at kunne se afspejlet tilsvarende i den danske politiske debat. Derfor siger det sig selv, at det er fuldstændigt uladesiggørligt, at jeg skulle række ud efter sådan nogle synspunkter. Det kommer ikke til at ske«, siger Lars Løkke Rasmussen

Kovendingen kommer efter, at blandt andre den radikale leder, Morten Østergaard, kraftigt og indigneret har opfordret de øvrige partier til at udelukke et fremtidigt samarbejde med Rasmus Paludan, hvis nystiftede parti Stram Kurs i flere målinger ligger lige over spærregrænsen, hvilket dog er omfattet af statistisk usikkerhed.

Den kommer også efter, at det er kommet frem, at Rasmus Paludan har fået flere domme. I en straffesag i 2014, der blev anket i 2015, var han tiltalt for at i flere e-mails at have hånet og fornærmet en politiassistent fra Københavns Politi som en »kriminel snothvalp«, »ulækker«, »følelsesmæssig uligevægtig« og »ildelugtende slum«, skriver Ekstra Bladet.

I retten forklarede Rasmus Paludan, at en færdselsulykke i 2005 havde forårsaget en hjerneskade, der ændrede hans personlighed. Efterfølgende har det været »meget svært ved at tolerere andre menneskers fejl uden selv at blive meget frustreret«, skal han ifølge Ekstra Bladet have forklaret i retten. I april i år blev Rasmus Paludan idømt 14 dages betinget fængsel for racistiske udtalelser. Den dom er anket til landsretten.