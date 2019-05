»København er ikke New York«: Kæmpetårn i Nordhavn får afslag

Teknik og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) glæder sig over afslaget til det der skulle have været det højeste tårn i Øresundsregionen.

Københavns kommune afviser opførelsen af et 280 meter højt tårn til 7,5 milliarder kroner med tilhørende forlystelsespark, boliger, erhverv og park - placeret på ydre Nordhavn.

På et møde i Teknik- og Miljøudvalget sent mandag besluttede et politisk flertal, at give bygherren bag højhusbyggeriet H.C. Andersen Adventure Tower afslag på anmodningen om at igangsætte arbejdet.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Højester tårn i Øresundsregion

Foruden højden og udtrykket har udvalgets medlemmer udtrykt bekymring for de trafikale konsekvenser, skyskraberbyggeriet med tilhørende forlystelsespark ville skabe.

Beslutningen om at afvise projektet glæder den stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL):

»København er ikke New York, og det er faktisk positivt. Vi kan godt have nogle høje bygninger, hvor det giver mening, men der er ingen grund til at bygge højt alene for højdens skyld«, siger hun i en skriftlig kommentar.

»Med 280 meter vil det blive det absolut højeste tårn i Øresundsregionen, og det skal ikke stå som en kolos i København, så vi alle, uanset hvor vi er, kan se det, og mange vil leve i skyggen af det. København er ikke New York, og det er faktisk positivt. Vi kan godt have nogle høje bygninger, hvor det giver mening, men der er ingen grund til at bygge højt alene for højdens skyld«, siger borgemesteren.

Forslaget til højhusbyggeriet er udarbejdet af stjernearkitekterne fra Bjarke Ingels Group (BIG).

Projektets idemand er iværksætteren Kurt Immanuel Pedersen, der også er administrerende direktør for H.C. Andersen Adventure Tower-teamet.

»Vi har brug for fyrtårne med oplevelser, som sætter Danmark på verdenskortet, og som gør det yderligere attraktivt at rejse hertil som turist«, sagde Kurt Immanuel Pedersen i et interview med Politiken sidste år.