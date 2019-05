Flere fagforbund advarer rød blok mod låste udlændingepositioner

Det er forkert af Socialdemokratiet at have låst sig så fast på den aktuelt førte udlændingepolitik, at det kan få regeringsmagten til at glide partiet af hænde trods en klar rød føring i meningsmålingerne.

Det mener flere forbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). De er nervøse for, at S-formand Mette Frederiksens kontante afvisning af lempelser på udlændingeområdet kan fryse regeringsforhandlingerne fast og i sidste instans gøre en regeringsdannelse umulig.

FOA’s formand, Mona Striib, siger ligeud, at hun »ikke forstår« de kontante socialdemokratiske udmeldinger på udlændingeområdet, og fortæller, at hun har sagt det »klart og tydeligt« i FH-regi. Generelt opfordrer hun partiet til at bøje af i forhold til det omdiskuterede paradigmeskifte, der blev indført med den seneste finanslovsaftale.

»Når man går ind for paradigmeskiftet, har man ikke øje for for eksempel FOA’s medlemmer, hvor vi har over 10.000 med anden etnisk herkomst. 6.000 af dem arbejder på social- og sundhedsområdet. De kan sproget, de har taget en uddannelse, de er velintegrerede, og deres børn går i skole her i Danmark. De skal lytte til en debat, hvor man siger, at ’vi synes, vi skal sende jer hjem’. Det er for mig at se bekymrende«, siger Mona Striib.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, forklarer, at han aldrig selv møder op til overenskomstforhandlinger med ultimative krav.

»I forhandlinger er man nødt til at komme med en palet af krav. Nogle kan være vigtigere end andre, men jeg siger aldrig til KL, Danske Regioner eller Moderniseringsstyrelsen, at et bestemt krav er ultimativt. Så låser man sig selv«, siger Mads Bilstrup.

Han opfordrer Socialdemokratiet til at lytte til venstrefløjens krav om lempelser.

»Jeg ville klappe i hænderne, hvis Socialdemokratiet lempede udlændingepolitikken. Det ville betyde rigtig meget for det sociale arbejde og for de borgere, der er omfattet af paradigmeskiftet. Især de økonomiske ydelser og ikke mindst den nedsatte integrationsydelse«, siger Mads Bilstrup.

I valgduellen mellem Mette Frederiksen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag aften tilkendegav førstnævnte, at hun ikke ville »være statsminister for enhver pris«, og afviste at give efter for sine potentielle støttepartiers pres for lempelser på udlændingepolitikken.

Senere uddybede hun, at garantien gælder »den brede udlændingepolitik«. Efter debatten uddybede hun, at der tidligere er lagt op til, at en socialdemokratisk regering på et tidspunkt vil tage kvoteflygtninge igen, gøre forholdene bedre for børnene i Sjælsmark og eventuelt justere integrationsydelsen.

Politiken har tirsdag forsøgt at få Socialdemokratiet til at uddybe, om udtrykket »bred udlændingepolitik« for eksempel også kan dække over smykkeloven, vilkårene for familiesammenføring af børn, antallet af kvoteflygtninge og andre af de gennemførte stramninger fra den forgangne valgperiode. Det har dog ikke været muligt at få svar på, om en eller flere af disse politiske aftaler vil kunne blødes op i en rød forhandling efter valget.

Selv om Enhedslisten, Radikale og SF ikke vil stille ultimative krav til udlændingepolitikken for at gøre Mette Frederiksen til statsminister, stiller de alle med en række krav og forventer at få indflydelse på området.

Alle tre partier vil have Danmark til at tage kvoteflygtninge igen, ligesom de samstemmigt kræver bedre forhold for de afviste asylfamilier på Sjælsmark. Men både Radikale og Enhedslisten stiller også krav om, at integrationsydelsen helt skal afskaffes, mens SF vil have den højere. Derudover har Radikale formuleret et krav om, at en kommende S-ledet regering skal gøre sig uafhængig af Dansk Folkeparti på udlændingeområdet.