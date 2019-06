S bløder op på tidligere nej til russisk gasledning Ansøgningen om en russisk gasledning gennem dansk søterritorie har siden 2017 ventet på svar.

Hvad der inden valget var et klart nej tak til Nord Stream 2-rørledningen fra Socialdemokratiet er efter valget blevet til et noget mere blødt standpunkt.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af et interview med Nick Hækkerup (S).

Selskabet bag Nord Stream 2-projektet ansøgte i april 2017 om at anlægge en gasledning fra Rusland gennem dansk søterritorie ved Bornholm.

Det var Socialdemokratiet ikke interesserede i for seks måneder siden.

»Der er ingen grund til at vente med at afvise den ansøgning, lød det dengang fra udenrigsordfører og tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup til Jyllands-Posten.

Er nu mere afmålt

Majoriteten af aktierne i selskabet bag Nord Stream 2 ejes af det russiske energiselskab Gazprom, der er ejet af den russiske stat.

Tættere på regeringskontorerne er den tidligere forsvarsminister imidlertid blevet noget mere afmålt i sin modstand mod rørledningen.

»Udenrigsministeriet skal lave en vurdering, som vil være grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt vi skal imødekomme ansøgningen eller ej«, siger Hækkerup.

Der er nemlig 'forskel på, om man sidder i regeringskontorerne eller ej', lyder det videre fra Hækkerup.

Kontroversiel rørledning

Rørledningen er kontroversiel. Mange danske politikere, flere østeuropæiske lande og USA er imod den, mens særligt Tyskland og selvsagt Rusland er fortalere.

Mere russisk gas til EU vil gøre Europa mere sårbar over for russisk pres, ligesom Ukraine vil blive ladt i stikken, hvis Rusland fremover kan undgå at sende gas til EU gennem landet, lyder kritikken.

ritzau