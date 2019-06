Sagen forfra

En »særdeles kritisabel« sag

10. februar 2016 sendte Inger Støjberg en instruks om at tvangsadskille alle mindreårige indkvarterede asylpar.

23. marts 2017 kaldte Folketingets Ombudsmand sagen »særdeles kritisabel«, og i maj 2017 skrev Politiken, at Støjberg var blevet advaret af embedsmænd om, at der skulle være undtagelsesmuligheder.

Støjberg har fastholdt, at hun selv på et møde den dag, instruksen blev sendt, understregede over for embedsmænd, at konventioner skulle overholdes, og at der altså skulle være mulighed for undtagelser.

Tidligere i år afslørede avisen Information dog en intern mail fra Udlændingestyrelsen, hvor den tidligere direktør fastslog, at Støjberg på mødet i ministeriet havde ønsket, at »INGEN barnebrude må bo med ægtefælle«.

