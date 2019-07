Den nye boligminister vil af med ordet ghetto: Enten tænker man på den jødiske ghetto i Warszawa. Eller også tænker man på tv-serien ’The Wire’

»Det kan ikke nytte at blive ved med at bruge de nedsættende begreber om udsatte boligområder«, siger ny boligminister Kaare Dybvad, der vil slås for mere blandede byer – og en måde at finansiere ejerboliger på, så flere får råd.