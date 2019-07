Hvem byggede Raven? EL stiller 32 spørgsmål til ministeren om teleskandale

Hvem betaler landets forsvarsadvokater for at gennemgå de sager, hvor deres klienter er blevet dømt eller frikendt på baggrund af Rigspolitiets tvivlsomme telebeviser?

Svaret fremgår ikke af justitsministeriets hidtidige udmeldinger i teleskandalen, hvor over 10.700 straffesager skal gennemgås for fejl. Spørgsmålet er derfor et af i alt 32, Enhedslisten tirsdag fremsendte til justitsministeren.

»Forsvarsadvokaterne spiller en afgørende rolle i at komme til bunds i den her sag«, siger retsordfører Rosa Lund (EL), som har formuleret spørgsmålene.

»Men jeg synes ikke, man kan forvente, de gennemgår afsluttede sager i deres fritid og for egen regning. Det bør være anklagemyndigheden og altså staten, som betaler for deres arbejde, og derfor beder jeg ministeren om et svar«, siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er på ferie. Han kunne ikke svare på spørgsmålet tirsdag, da Politiken henvendte sig. Men 2. juli nedsatte justitsministeren en uafhængig kontrol- og styregruppe, som blandt andet har til opgave at fastsætte retningslinjer for Rigspolitiets og Rigsadvokatens gennemgang af straffesagerne.

Styregruppen skal også fastsætte en model for, hvordan forsvarsadvokaterne inddrages i gennemgangen af konkrete straffesager, de selv har ført. Men spørgsmålet om honorering af forsvarerne er ikke noget, styregruppen har drøftet. Det oplyser gruppens formand, landsdommer Olaf Tingleff:

»Generelt kan jeg sige, at vi ser inddragelse af forsvarerne som en meget central del i det arbejde, der forestår, og som noget, den uafhængige kontrol- og styregruppe derfor vil drøfte nærmere. Man må for de forskellige sagstyper og de stadier, sagerne er nået til, nøje overveje, hvilken form for forsvarsinddragelse der er den rigtige. Der foreligger ikke en dato for, hvornår og i hvilket omfang gruppen vil behandle salærspørgsmålet«.

Hvem byggede Raven?

Ud over forsvarernes aflønning vil Enhedslisten også have afklaret, hvad der skal til, for at en straffesag genoptages, hvis der konstateres fejl i teledata. Rosa Lund er ikke fuldstændig tryg ved, at det er Rigsadvokaten, som gennemgår sine egne sager for fejl.

»I nogle tilfælde er det jo sager, som anklagemyndigheden har vundet, men hvor en uskyldig kan være blevet dømt. Det kan måske godt lyde lidt konspiratorisk, men hvor stor er lysten til at genoptage sådan en sag og erkende egne fejl?«, spørger Rosa Lund.

Teleskandalen er opstået, fordi Rigspolitiets it-system, som bearbejder teledata, har været behæftet med fejl i syv år. Ifølge Politikens oplysninger hedder it-systemet Raven, men Rigspolitiet har aldrig villet fortælle, hvem der har udviklet det. Også det forhold indgår i Enhedslistens 32 spørgsmål til ministeren.

»Det er en lille smule mærkeligt. Når man skal finde frem til en fejl, så er det jo for at undgå, at den fejl sker igen. Derfor er det relevant at vide, hvem der har udviklet systemet«, siger Rosa Lund.

Rigspolitichefen og Rigsadvokaten skal redegøre for sagen senest 6. september. Enhedslisten håber på, at justitsministeren har svaret på de 32 spørgsmål til den tid.