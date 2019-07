Denne sommer har tusindvis af danskere åbnet haven for fremmede: »Er det ikke verdens mest naturlige ting at dele med hinanden?«

I løbet af de sidste par måneder har næsten 22.000 trængende friluftsmennesker meldt sig til det nye koncept ’Brug min baghave’, hvor man gratis kan få lov at slå et telt op og overnatte i andre folks haver. Blandt andet i 60-årige Anne Vierø Hansens idylliske sommerhave i landsbyen Nybølle, hvor gæsterne havde besvær med at få teltet til at stå.