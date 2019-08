Partier: Telesikkerheden i Rumænien må afklares

Hvis regeringen ikke højner sikkerheden omkring danske teledata, skal udflytningen af TDC’s netværkscenter til Rumænien 31. august stoppes. Det siger udenrigsordfører Søren Espersen (DF), efter Politiken torsdag beskrev landets problemer med korruption og magtmisbrug i spiontjenesterne.

»Det her lyder simpelthen for usikkert. Det går ikke, hvis de her rumænske efterretningstjenester kan få adgang til oplysninger om danskere. Det må være muligt at kræve, at Center for Cybersikkerhed kan komme på uanmeldte tilsynsbesøg i Rumænien. Kan TDC og Ericsson ikke acceptere det, synes jeg, regeringen skal sige, at så bliver udflytningen ikke til noget«, siger Søren Espersen.

Han har indkaldt forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd om sagen, som er skemalagt til 23. august med forbehold for ændringer.

Fra TDC’s netværkscenter kan ondsindede personer potentielt få adgang til såkaldte metadata om danskernes mobiltelefoner. Det er værdifulde oplysninger, som kan misbruges af fremmede spiontjenester og kriminelle, vurderede den tidligere operative chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, i Politiken torsdag.

Også Konservatives forsvarsordfører Niels Flemming Hansen vil have svar på, om sikkerheden er god nok i Rumænien, der har udviklet en stor it-sektor, men generelt er plaget af korruption.

»Jeg er glad for, der er indkaldt samråd i sagen – ellers ville vi gøre det. Det er jo ikke kun den almindelige danskers oplysninger, som potentielt kan spores. Kongehuset og vores statsminister har også telefonforbindelser. Det kan ikke nytte noget, hvis det kan kompromitteres«, siger han.

Niels Flemming Hansen forstår ikke, hvorfor TDC hidtil har nægtet at forklare sig:

»Jeg undrer mig over tavsheden fra TDC. Jeg håber, det skyldes sommerferie«, siger den konservative ordfører.

Farlig gambling

18. juni fortalte Politiken, at TDC outsourcer det såkaldte ’Network Operations Center’, eller NOC, til Rumænien. Her skal svenske Ericsson drive NOC’en, som selskabet i forvejen gør det for en række andre teleudbydere i andre lande.

Også Telia og Telenor har en NOC i Rumænien, som finske Nokia driver. Men retssikkerheden i Rumænien halter efter, særligt når det gælder landets seks efterretningstjenester. Det fortalte rumænske eksperter torsdag til Politiken.

»Min vurdering er, at de rumænske efterretningstjenester med loven i hånden kan få adgang til hvilken som helst information, det danske selskab placerer i Rumænien. Den bedste beskyttelse, forbrugerne har, er rumænske myndigheders frygt for at lægge sig ud med Danmark«, sagde Lavinia Stan, som forsker i Rumæniens overgang til demokrati ved St. Francis Xavier Universitet i Canada, hvor hun er professor.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ville torsdag ikke udtale sig om de rumænske forhold. Men regeringen må til at komme på banen, siger Radikales retsordfører Kristian Hegaard:

»Vi politikere skal have nogle oplysninger, så vi kan tage en debat på et oplyst grundlag. Vi må vide, hvilke data det her drejer sig om, og om det er noget, vi skal være bekymrede for. Vi har en pligt over for borgerne til at drøfte det her. Vi må aldrig gamble med danskernes sikkerhed«, siger Kristian Hegaard.

Kritisabel privatisering

Rumænien er de sidste ti år blevet et populært outsourcing-land for Europas it-sektor, fordi personalet er højt kvalificeret og billig i løn.

Sandsynligvis bliver det her udliciteret for at spare penge Eva Flyvholm, Enhedslisten

Flere andre teleselskaber benytter allerede Ericssons services i Bukarest, har Ericsson oplyst. Politiken ved ikke, hvilke selskaber der er tale om.