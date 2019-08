Efter halvanden måned som minister har Tesfaye ændret holdning til kvoteflygtninge

Lyt til artiklen 03:46

Da tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i januar fremlagde lovforslaget om det såkaldte paradigmeskifte, undrede daværende udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) sig i folketingssalen.

I lovforslaget – som også S endte med at stemme for – var det nemlig udpenslet, at også de såkaldte kvoteflygtninge fremover skulle kunne sendes tilbage til deres hjemlande, hvis der blev fred der. Modsat den årelange praksis i både Danmark og resten af Norden.

»Vores udgangspunkt er, at det er genbosætning, og at det er folk, der skal blive i Danmark«, lød det fra Tesfaye.

Men efter halvanden måned som udlændinge- og integrationsminister er Tesfayes syn på sagen ændret.

»Vores politik er, at kvoteflygtninge skal have en midlertidig opholdstilladelse, og de vil kunne få den inddraget på lige fod med alle andre flygtninge«, fastslår ministeren nu. Han tilføjer, at han vil »kommunikere til Udlændingestyrelsen, at når man vurderer, om der fortsat er et beskyttelsesbehov, så skal de vurdere kvoteflygtninge på lige fod med alle andre flygtninge«.

Meldingen kommer, efter at Tesfaye i juli kontaktede FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, for igen at melde Danmark klar til at modtage kvoteflygtninge. Hvilket vakte begejstring hos støttepartierne, UNHCR og Dansk Flygtningehjælp. Sådan er det ikke med den nye melding, at kvoteflygtningene skal kunne sendes hjem igen.

»Hvor er det deprimerende, mand«, siger udlændinge- og integrationsordfører Rosa Lund (EL).

Hos de radikale bedyrede partileder Morten Østergaard kort efter aftalen i juni med den nye S-regering om det såkaldte forståelsespapir, at det var hans opfattelse, at netop kvoteflygtninge nu ville blive undtaget fra hjemsendelse. Partiet vil derfor nu tage sagen op med regeringen, fastslår udlændinge- og integrationsordfører Andreas Steenberg (R).

»Det var vores opfattelse, at det her også skulle ændres. Vi kan jo også se, at det er det, Tesfaye og Socialdemokratiet har ment tidligere«, siger han og tilføjer:

»Det er nogle af de svageste mennesker i verden, og hvis de er kommet til Danmark, og det er lykkedes dem at få en ny tilværelse i gang, så skal man jo ikke begynde at sende dem hjem«.

I UNHCR henviser talsperson for Danmark Elisabeth Arnsdorf Haslund til, at der i årtier har været bred konsensus i det internationale samfund om at »anerkende UNHCR’s genbosættelsesprogram som en varig løsning for den meget lille gruppe af flygtninge, der tilbydes den mulighed«.

»Vi taler her om mennesker, som UNHCR har vurderet til at være flygtninge med behov for international beskyttelse. Flygtninge, der bliver genbosat, har været igennem en grundig og omfattende udvælgelsesproces, og de er blevet forberedt på et liv i et nyt land«, siger hun.

Ifølge asylchef hos Dansk Flygtningehjælp Eva Singer er det i strid med ånden i kvoteflygtningesystemet.

»UNHCR har allerede været inde at vurdere, at de har behov for beskyttelse, og at de har brug for at blive flyttet fra det land, hvor de opholder sig. Så er det jo lidt mærkeligt at flytte dem for derefter at sige, at om et år eller to eller tre kan du rejse hjem igen«, siger hun.

Der er dog også pæne ord til Tesfayes melding.

»Det er jeg 100 procent enig i«, fastslår udlændingeordfører Pia Kjærsgaard, DF.