Lokale kræfter vil have stor naturpark i Nordhavn

Hjertet af ydre Nordhavn skal omdannes til en større naturpark med både strand, søer og vild natur. Det mener ti organisationer, som er klar med et nyt forslag til, hvordan området kan indrettes.

Organisationerne, som under ét kalder sig Nordhavns Naturvenner, foreslår et naturområde på 100 hektar – eller 1 million kvadratmeter. Det er 32 hektar mere, end hvad By & Havn har afsat til naturområder i sit forslag, som blev sendt til Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg i 2018. Der er endnu ikke taget politisk stilling til forslaget.

At afsætte et større område i Nordhavn til natur vil betyde, at By og Havn går glip af en anselig indtægt. Penge, som skal dække finansieringen af Københavns metro.

Ifølge Nordhavns Naturvenner er bydelen en af de sidste chancer for Københavns Kommune, hvis byplanlægningen skal leve op til kommunens egne ambitioner om at skabe en by, hvor borgerne har god adgang til naturområder.

I forslaget indgår foruden en strand og en park også mere vilde naturområder med krat, skov, klit og strandoverdrev. Og modsat By & Havns forslag er der tale om et sammenhængende område.

»Det hører til en by, at man har større naturarealer og ikke kun små lommeparker. Og det kan vi se, at Københavns Kommune ikke har prioriteret, når man har udbygget København massivt de senere år«, siger Knud Erik Hansen, talsmand for Nordhavns Naturvenner og næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København.

Han mener, at Københavns Kommune har forsømt at tilgodese københavnernes adgang til natur i flere nye bydele og nævner Enghave Brygge, Carlsberg Byen og Grønttorvet som eksempler på netop det.

FAKTA Nordhavns Naturvenner Bag forslaget ’Nordhavn Naturpark’ står ti organisationer: Danmarks Naturfredningsforening København, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet København, Østerbro Lokaludvalg, Østerbro Lokalråd, Verdens Skove, Noah, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Østerbro Havnekomité og Miljøpunkt Østerbro.

Ambitioner om mere natur

Af oplægget til kommuneplan 2019, der skal udstikke rammerne for de næste 12 år i Københavns Kommune, fremgår det, at kommunen ser et behov for mere natur i nogle af de nye bydele. Oplægget behandles på et møde i Borgerrepræsentationen torsdag.

Københavns Kommunes strategi for bynatur, som gælder frem til 2025, har som mål, at 75 procent af københavnerne på det tidspunkt oplever København som en grøn by. Strategien er fra 2015, og det fremgår, at København allerede dengang rådede over langt færre grønne kvadratmeter per borger end andre større byer i Norden.

Visionen i strategien er derfor at skabe mere bynatur i København. Strategien refererer til flere undersøgelser, der viser, at kort afstand til natur giver mindre stress.

I 2008 var der i København 25 kvadratmeter offentligt grønt areal per indbygger. Det er udgangspunktet for planen om Nordhavn Naturpark, idet området forventes at få cirka 40.000 beboere, når det er fuldt udbygget i 2050.

Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg, der er blandt initiativtagerne til den nye plan, mener, at Nordhavn og Østerbro som helhed har akut brug for naturområder.

»Der bygges massivt i især Nordhavn, og der kommer mange tusinde beboere de næste år. I forvejen er der ikke meget natur på Østerbro, så derfor håber vi, at politikerne virkelig vil lytte til det her ønske«, siger han.

Rita Justesen, chef for planlægning og bæredygtighed i By & Havn, mener ikke, at man udelukkende bør fokusere på grønne områder, når der tales om naturområder i den nye bydel. Man må også tillægge de blå områder værdi, mener hun.

»Grønt og blåt kan noget forskelligt, men begge kan give mennesker gode naturoplevelser og tilbyde fritidsaktiviteter«, skriver hun i et svar til Politiken.

For Nordhavns Naturvenner er det vigtigt, at det fremtidige byggeri i Nordhavn ikke placeres på det eksisterende naturområde Nordhavnstippen, som tæller to søer og et rigt plante- og dyreliv.

By & Havn fastholder sit forslag om at bebygge Nordhavnstippen, blandt andet for at gøre plads til den kommende metrolinje i området.