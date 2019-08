Sejl direkte fra Nyhavn: Nu kan du besøge Københavns nye ø

Et gammelt søfort har undergået en millionforvandling. Nu åbner den under det nye navn ’Ungdomsøen’, der skal drives og bruges af unge.

Spring parkour, fest med DJ’s, bevæg dig til danseworkshop og kast dig ud i rapelling.

Det er blot nogle af de mange aktiviteter, Ungdomsøen inviterer til på åbningsdagen lørdag 24. august.

Fakta Åbning af Ungdomsøen Dato: 24. august 2019 Sted: Ungdomsøen med færgeafgang fra Nyhavn 71, 1051 København Pris: 80 kr. for en halvdags ungebillet, 130 kr. for en heldags ungebillet, 200 kr. for en halvdags voksenbillet og 300 kr. for en heldags voksenbillet. Prisen er inklusive færgebillet, mad og adgang til alle aktiviteter. Transport: Færgen sejler fra Nyhavn i København. Kommer du langvejsfra, kan du hoppe på Ungdomsøens gratis busser, der kører fra Aalborg og stopper i Århus og Odense. Se mere her. Vis mere

Det har taget fire år og kostet mere end 100 millioner kroner at forvandle Middelgrundsfortet, et tidligere militært søfort, til en aktivitetsø for unge midt i Øresund.

Nu står øen, som Spejderne skal drive, klar, og den er spækket med både indendørs- og udendørsaktiviteter, som man kan få smagsprøver på lørdag.

Du kan se hele programmet her.

Københavns ’nye’ ø

Middelgrundsfortet blev købt af Spejderne i 2015 og består af et ydre areal på 50.000 kvadratmeter og et indre areal på 16.000 kvadratmater.

Du kan nyde solnedgangen over København fra Ungdomsøen. Til a-menneskerne er der solopgang over Sverige.

På Ungdomsøen finder du blandt andet underjordiske gange, spisesale, gamle kanonstillinger, kroge, skråninger, udendørs køkken og hemmelige rum.

Det er planen, at øen skal samarbejde med en lang række af organisationer, så øen altid er rig på adventureliv med både indendørs- og udendørsaktiviteter for enhver smag, der skal »styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund«, som Ungdomsøen skriver på sin hjemmeside.

Øens historie Fra Middelgrundsfort til Ungdomsøen Middelgrundsfortet er verdens største kunstigt anlagte ø, som ikke er landfast. Den blev etableret ved udgravningen af Københavns Havn i slutningen af 1800-tallet. Ungdomsøen er igangsat af Spejderbevægelsen og er med en bevilling på bl.a. 128 mio. kr. fra Nordea-fonden samt flere års renovering nu klar til åbning. Øen kan huse 1.000 gæster og byder på blandt andet på 400 udendørs overnatningspladser, udekøkkener og bålpladser, shelters med udsigt over Øresund, konferencefaciliteter for organisationer og virksomheder samt gamle kanonstillinger til alt fra koncerter til friluftsaktiviteter. Se mere på Ungdomsøens hjemmeside her. Kilde: Ungdomsøen.dk Vis mere

Fra Nyhavn tager det 30 minutter i båd at komme til øen, hvor der er mulighed for overnatning. De hårdhudede kan overnatte i enten telt eller shelter, mens de mere kuldskær kan booke værelser, hvor man kan bo op til ti personer sammen.

Ungdomsøens ambition er, at øen skal give plads til alle typer unge: Spejdere såvel som atleter, rollespillere, digtere, dansere, debattører og alle andre unge, der har lyst til at være en del af fællesskabet på øen, skal føle sig velkomne, som de skriver på hjemmesiden.

For de særligt engagerede er der mulighed for at byde ind med egne ideer til aktiviteter og kurser på øen.

Vil du med til indvielsen lørdag, finder du mere information og køber billet her.