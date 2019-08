Betjent kørt ihjel på Langebro – indsamling til hans gravide hustru og barn slutter på 1,3 millioner kroner

Natten til tirsdag den 23. juli mistede en 35-årig politiassistent ved Københavns Politi livet i en trafikulykke på Langebro i København.

Dagen efter startede den frivillige forening Thin Blue Line, som støtter politifolk, der er kommet til skade i tjeneste eller deres pårørende, en indsamling til betjentens gravide hustru og deres toårige barn.

Onsdag slutter indsamlingen med et beløb på knap 1,3 millioner kroner, og det er første gang, at foreningen samler så stort et beløb ind. Det skriver DR P4 København.

»Indsamlingen er gået over al forventning«, siger Allan Beier, næstformand i foreningen Thin Blue Line, til DR P4 København.

Foreningen har eksisteret siden 2016, og det er fjerde gang, at den samler ind til pårørende, og den store interesse glæder næstformanden.

»Dét, at vi kan hjælpe med at gøre tingene lidt mindre ondt, er egentlig det, vi gerne vil med den her opsamling«, siger Allan Beier til DR P4 København.

De fleste af beløbene ligger mellem 100 og 500 kroner, og det viser, at der er bred opbakning fra både betjente, familie, venner og bekendte til betjente samt borgere i landet, som kan identificere sig med den tragiske hændelse, mener Allan Beier.

»Det er opbakning, støtte, anerkendelse og kærlighed til det, vi laver og til politiet og politifolkene derude«.

En 25-årig mand er sigtet for at have kørt den 35-årige betjent ihjel. Han blev i første omgang varetægtsfængslet, men mandag blev han løsladt.

Det skyldes, at tekniske undersøgelser viser, at den 25-årige hverken var påvirket af alkohol eller stoffer. Derudover er politiet nået så langt i sin efterforskning, at der ikke vurderes at være risiko for, at den sigtede kan påvirke eventuelle vidner.

ritzau