For en gangs skyld står de udsatte forrest i køen i økonomiforhandlinger

På bostedet Føllehavegård i Køge holder de vejret. De håber, at regeringen og kommunerne forhandler sig frem til, at socialområdet skal have ekstra penge, så stedet undgår at lukke. Kommunerne regner med, at løfter givet under valgkampen nu bliver indfriet.