Elever fra ikkeboglige hjem bliver oftere i bunden

»Børns evne til at tilegne sig viden er fastlagt meget tidligere end ved skolestarten. Hvis man vil gøre mere, skal man ind at se på, hvordan forældre bruger deres tid sammen med deres børn, og tænke i familiepolitiske indsatser«, siger han.

Mads Meier Jæger har fulgt 45 familier med forskelligt uddannelses- og indkomstniveau over tre måneder. Her fandt han blandt andet ud af, at lavtuddannede ikke bruger så meget tid sammen med deres børn som højtuddannede, at aktiviteterne i mindre grad er læringsorienterede – mindre brætspil og mere iPad – og at børnene oftere leger for sig selv. Løsningen kan altså være at blande sig i forældreskabet.

»Problemet er, at det er svært for politikere både til højre og venstre for midten at tale om, hvordan man aktivt skal blande sig i forældres måde at være sammen med deres børn på. Det er svært at sige til forældre, at de gør det dårligt«.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kalder resultaterne i Rockwool Fondens analyse trist, men hun er ikke overrasket.

»Hvis vi tror, vi skal flytte på eleverne alene i folkeskolen og lave bare en relativ overskuelig forandring, skal der nogle gigantiske muskler til«, siger ministeren.

Hun vil have kommunerne til at sætte ind med pædagogisk støtte i hjemmene, allerede når børnene er spæde.