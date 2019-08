Plastindustrien skyder Mette F.-plan ned: Drastisk at gøre plastik til skurken

Danmark skal være grønnere, og der skal gøres noget ved den megen plastik, der ender i verdenshavene.

Det mener statsminister Mette Frederiksen (S), der i Politiken har lanceret en indsats for at få danskernes plastikforbrug ned.

Regeringen vil fordoble afgiften på plastikposer og engangsservice samt forbyde udleveringen af gratis bæreposer i hele Danmark, men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra brancheorganisationen Plastindustrien.

»Det virker drastisk at foreslå en fordobling af plastposeafgiften uden at tage højde for, hvad der allerede er igangsat af virkemidler og aftaler. Man skal være varsom med per automatik at gøre forskellige plastprodukter til skurk, da plast i mange sammenhænge er det klima- og miljømæssige bedste valg«.

»Afgifter og forbud målrettet plast vil automatisk føre til brug alternative materialer, som ikke nødvendigvis er bedre i et grønt perspektiv«, siger Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien i en pressemeddelelse.

De nye afgifter er en del af regeringens kommende finanslov og vil indbringe 200 millioner kroner til statskassen fra 2020.

Ifølge regeringens egne beregninger vil det sænke forbruget af plastikposer og engangsservice med 20 procent. Afgiftsstigningen betyder, at en plastikpose vil blive 50 øre dyrere at købe, vurderer regeringen.

Thomas Drustrup kalder det »lidt mærkværdigt, at regeringen ikke fokuserer mere på at realisere de initiativer, som der allerede er bred enighed om i plasthandlingsplanen«.

»Eksempelvis har detailbranchen i form af Dansk Erhverv, COOP og andre butikskæder indgået en aftale om at halvere poseforbruget frem mod 2023, og det er også besluttet, at de helt tynde plastposer skal udfases«.

Han foreslår, at man i stedet for at fordoble plastikposeafgiften bruger indtægter fra den til at øge genanvendelsen af plastik og forebyggelse af plastik i havet.

