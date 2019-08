»Derudover har jeg ingen kommentarer«

Kristian Jensen nøjes med at rose Løkke for at fremrykke landsmøde. Uroen præger stadig Venstre.

FOR ABONNENTER

Trods mange støtteerklæringer til Lars Løkke Rasmussen (V) som fortsat formand for Venstre tyder det ikke på, at hans skaktræk søndag aften, hvor han bad om at få fremrykket partiets landsmøde og fortalte, at han søger genvalg som formand, har kvalt den stemning af intern uro og lurepasseri om den øverste ledelse, som har præget partiet siden folketingsvalget.