På Stevns bygges for både mennesker og dyr

Fakta

Sådan får du en vild have

Grav ned i muldlaget, der ofte udgør de øverste 20-40 cm af jorden, og flyt den dybereliggende mineraljord af grus og sand op til overfladen. Det skaber levegrundlag for planter, der ikke kan trives i muld.

Sørg for, at der er områder i haven, der er domineret af hhv. sol eller skygge. Varme er godt for edderkopper, biller, græshopper, sommerfugle og bier. I skyggen trives anemone, erantis og bregner.

Mere vand i haven. Havedam giver mangfoldighed. Frøer, tudser og salamandere kan yngle i dammen, og fuglene kan drikke. Undlad fisk, da de tager plads fra andre arter.

Blomsterhav i stedet for plæne. Græsplæner er ørkener, set i et naturperspektiv. Der mangler blomster til sommerfugle, vilde bier og svirrefluer. Find dig i det, der af sig selv skyder op af plænen, og hold igen med at klippe plænen i juli og august.

Blomster til vilde bier og sommerfugle. Naturhaven kan blive et eminent spisekammer for vilde bier og til stor glæde for dig, der elsker at se haven blomstre.

Mere råddenskab – mere liv. Lav kvasbunker i haven, når du har klippet blommetræet til. Det er forrygende levesteder for smådyr og svampe.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening og biolog og seniorforsker Rasmus Ejrnæs

