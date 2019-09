Alternativet vil afskaffe rødt kød i Københavns børnehaver, skoler og kantiner

Hakkebøffer, kødsovs og lammegryde skal ikke stå på menuen i københavnske børnehaver, i skolemaden eller i kommunens kantiner. Det forslår Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet.

»Rødt kød har en massiv klimabelastning. Hvad man spiser derhjemme, står en frit for, men som kommune har vi et ansvar for at være ambitiøse i vores klimahandlinger. Derfor foreslår jeg, at vi tager det røde kød ud af måltiderne i kommunens institutioner«.

Helt konkret er det okse- og lammekød, som skal droppes. Forslaget omfatter ikke institutioner, hvor borgerne får alt deres mad – eksempelvis plejehjem, botilbud eller mad til ældre i eget hjem, men kun institutioner, hvor borgerne får 1-2 af dagens måltider.

Borgmesteren fremlægger sit forslag for Borgerrepræsentationen torsdag aften som ændringsforslag til en stor måltidsstrategi. Strategien, som er blevet kaldt ambitiøs, har som mål at reducere klimaaftrykket fra kommunens fødevareindkøb med 25 procent inden 2025. Og strategien har opbakning fra alle partier undtagen Dansk Folkeparti.

Men Franciska Rosenkilde vil gå endnu længere. Hun fremhæver, at det røde kød udgør 3 procent af kommunens fødevareindkøb, men står for 45 procent af den samlede CO2-udledning fra fødevarerne.

Fra 2 til 10 kartofler

Er pasta med kødsovs og hakkebøf ikke en del af måltidskulturen, sombørn skal smage?

»Det kan de smage derhjemme, og man kan også omvendt sige, at vores madkultur skal ændre sig. I gamle dage spiste man to frikadeller og 10 kartofler, mens det i dag er omvendt. Sådan ændrer vanerne sig i takt med samfundsudviklingen, og i dag står vi overfor en massiv udfordring med klimaet, hvor fødevarerne spiller en stor rolle, og så har vi et politisk ansvar for at påvirke madvanerne og uddanne den næste generation til at leve bæredygtigt«.

Risikerer man ikke med et totalforbud at skabe modstand mod en klimaindsats?

»Jeg oplever det ikke som et totalforbud. Når vi har fri, kan vi købe den mad, vi har lyst til, men klimaet er vigtigere end den enkeltes ret til at spise oksekød i kommunalt regi, og politisk har vi et ansvar for at få forrest«.

Det er ikke regnet ud, hvor meget forslaget om at droppe det røde kød vil reducere klimaaftrykket af kommunens mad.

Pas på madspild

Sisse Marie Welling, SF’er og sundheds- og omsorgsborgmester i København, er ikke afvisende overfor forslaget om, at rødt kød må vige for lyst kød.

»Jeg vil gerne se det endelig forslag, men i udgangspunktet har jeg ikke noget problem med, hvilke kødtyper der serveres i københavnske institutioner, så længe vi ikke går på kompromis med sundheden, og så længe vi ved, at vi kan få leveret den mængde for eksempel økologisk kyllingekød, køkkenerne har brug for«.

Overborgmester Frank Jensen(S) er mere skeptisk. I et skriftligt svar fremhæver han, at køkkenarbejderne gik foran i omlægningen til økologi, og han tror på, at de – med den efteruddannelse madstrategien lægger op til – vil blive drivende i den grønne omstilling. For overborgmesteren er klar over, at rødt kød er den største »klimasynder«.

»Jeg er dog ikke tilhænger af forbud, fordi jeg synes, at det grænser til det formynderiske at forbyde okse- og lammekød«, skriver Frank Jensen, som mener, at den klimavenlige kost skal tilpasse den enkelte.

»Hvis vi har en småt spisende borger, der synes, at kød er det bedste i verden, og som har brug for den tætte næring, der er i kød, så skal borgeren selvfølgelig have kød«.