Ikoniske mælkekasser fra Arla skifter farve

Fra grøn til sort for at være mere grøn. Arla skifter farve på mælkekasserne som led i en grønnere omstilling.

Så er det snart slut med de grønne mælkekasser.

Efter godt 30 år skifter Arla den grønne farve ud med en ny model i sort. Det gør de for at være mere miljøvenlige.

»De sorte er lavet af 100 procent genanvendt plastik. Vi gør det som et led i at nå vores mål med at være klimaneutrale i 2050«, siger Anne Kjeldsen, kategoridirektør for mælk i Arla til DR.

Arla’s mælkekasser Mandag 23. september sender Arla 20.000 sorte mælkekasser i omløb. Inde for et år foreventes der at være 300.000 sorte mælkekasser i omløb. De sorte kasser er produceret af 100 procent genbrugsplast fra bilindustrien og bruger mindst 30 procent mindre C02 end de grønne. Det svarer til en besparelse på godt 250 tons CO2 om året. Der findes i dag 2-3 millioner Arla-mælkekasser i Danmark. Nogle af dem stammer helt tilbage fra 1980’erne. 300.000 mælkekasser bliver i gennemsnit stjålet hver år. Det lægger et unødvendigt pres på firmaets C02-udslip. Vis mere

Sort er det nye grøn

De første 20.000 sorte mælkekasser sendes på gaden mandag 23. september. I løbet af det kommende år forventes der at være godt 300.000 sorte mælkekasser i omløb.

Den genbrugsplast, som mælkekasserne fremover vil blive produceret af, består af restmateriale fra bilindustrien. Det betyder, at Arla mindsker deres CO2-udledning med 30 procent per kasse.

»Vi har faktisk forsøgt at lave kasserne grønne, men det har ikke været muligt for os at få nok genanvendt plast til, at kasserne kunne bevare den grønne farve. Så nu går vi med sort«, forklarer Anne Kjeldesen.

Hov hov, du må ikke stjæle

Du har måske et par stykker liggende derhjemme, måske til opbevaring eller som cykelkurv. Men det er faktisk et stort problem for Arla, som i gennemsnit mister 300.000 kasser om året. De mange stjålne mælkekasser skal erstattes af nye kasser, som koster flere millioner kroner og tonsvis af unødvendig CO2-udledning.

Samtidig med lanceringen af de nye grønnere, sorte mælkekasser, har Arla sat en landsdækkende indsamling igang, hvor selskabet håber at få hentet så mange af de grønne og mindre CO2-venlige kasser hjem som muligt.