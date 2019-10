To mænd fængsles for at indsmugle kokain fra Uruguay

Fire mænd blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør i Dommervagten i København, sigtet for at have indsmuglet seks kilo kokain til Danmark.

I grundlovsforhøret besluttede dommeren, at to af mændene på 26 og 27 år skulle løslades.

Derimod blev de to andre på 24 og 30 år varetægtsfængslet i 24 dage. Dommeren mener, at der er fare for, at de på fri fod vil kunne skade efterforskningen.

Mændene blev krævet varetægtsfængslet, efter at de sammen med tre andre mænd torsdag blev anholdt i Kastrup for indsmugling af de seks kilo kokain, der blev smuglet til Danmark fra Uruguay.

De nægter sig alle skyldige.

Anholdelserne torsdag skete ifølge politiet efter en 'kort og intensiv efterforskning'.

Foruden kokainen beslaglagde politiet i forbindelse med anholdelserne også en skarpladt pistol. Den ene sigtes også for at være i besiddelse af pistolen, hvilket han erkender.

De tre sidste anholdte blev ikke fremstillet i grundlovsforhør.

Da retsmødet er foregået for lukkede døre, har det ikke været muligt at høre, hvad de sigtede har forklaret.

Ingen af de sigtede ønskede at kære kendelsen om fængsling.

ritzau