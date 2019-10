Regeringen skrotter arbejde for at sikre flere rettigheder til prostituerede

Prostitution skal på ingen måde betragtes som et erhverv på linje med tømrer eller folkeskolelærer. Det er derimod et socialt problem, som skal bekæmpes. Det mener social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), som nu nedlægger en tværministeriel arbejdsgruppe, der siden januar har undersøgt, hvordan arbejdsvilkår for prostituerede kan forbedres.

Skrinlægningen begrunder Astrid Krag med, at den tidligere V-LA-K-regerings opdrag om at forbedre arbejdsforholdene for landets prostituerede var grundlæggende forkert.

»For mig giver det ikke mening at gå videre ned ad det spor, hvor man anskuer prostitution på en forkert måde. Vi mener ikke, at vi skal have nogen konklusioner, der handler om, hvordan vi kan gøre prostitution til et anerkendt erhverv«, siger Astrid Krag.

Arbejdsgruppen havde bl.a. til opgave at klarlægge muligheder for at sikre prostituerede ret til arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Derudover skulle arbejdsgruppen komme med anbefalinger til en indsats, der sikrer bedre muligheder for en vej ud af prostitution.

De anbefalinger og konklusioner kommer S-regeringen imidlertid ikke til at se nærmere på. I stedet har regeringen i sit finanslovsudspil foreslået en exitpakke for prostituerede.

Det var daværende børne- og socialminister Mai Mercado (K), der nedsatte den nu opløste arbejdsgruppe. Hun ærgrer sig over sin efterfølgers beslutning.

»Det er så hyklerisk, at vi gerne vil have deres skatteindbetalinger, men vi vil ikke give dem rettigheder, som modsvarer de skatteindbetalinger. Jeg kan næsten ikke holde det ud«, siger Mai Mercado.

Hun er enig i, at sociale tilbud og exitstrategier bør forbedres, men mener samtidig, at regeringen vender ryggen til virkeligheden, når den afviser muligheden for at give prostituerede flere erhvervsmæssige rettigheder end i dag.

Hos organisationen Gadejuristen, der undervejs har bistået arbejdsgruppen, kalder man lukningen »et tilbageskridt for sexarbejdere«. Exitprogrammer alene har hidtil ikke været effektive nok, lyder det.

»Det her var en ny måde at se sexarbejde på, hvor man satte fagfolk, ngo’er og sexarbejdere sammen for at kigge på, hvordan man kan skabe bedre vilkår. Det projekt hilste vi meget velkommen. Derfor er det rigtig ærgerligt og beklageligt, at regeringen lukker det arbejde nu«, siger Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen.