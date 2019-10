Ekspertrapport afslører store gevinster ved at renovere lejligheder og sætte lejen op. Det er sket for 54.000 boliger, men 75.000 billige lejligheder er stadig »et potentiale« for højere leje – hvis ikke politikerne griber ind

Boligminister Kaare Dybvad (S) var ikke til at misforstå, da han tirsdag fremlagde en gruppe eksperters rapport om de stærkt stigende huslejer i lejeboliger, efter at de er gennemgribende renoveret: Der er en alt for stor bonus for udlejeren ved det.