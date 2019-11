»Sikke noget sludder«: Reklame for omlagte busruter bliver hånet

Fakta

Sådan kører bussen

33 busser i hovedstadsområdet har fået ændringer i ruterne fra 13. oktober. Det sker, for at busserne skal spille bedre sammen med tog, metro og den nye Cityringen, og for at kompensere for de 23 millioner passagerer, der kommer til mangle i busserne.

Se ændringerne på nytbynet.dk. Brug rejseplanen.dk, hvis du vil have et nyt bud på din rejse. Og står du ved et busstoppested, kan du sende stoppestedets nummer til SMS 1250, så får du et svar om, hvor længe du skal vente.

95 procent af borgerne i hovedstadsområdet vil have mindre end 400 meter til et stoppested eller en station, oplyser Movia, men for nogle betyder det ændrede ruter.

100 millioner mennesker forventes årligt at bruge bus, metro og tog i Københavnsområdet.





