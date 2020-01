Vestas, McDonalds og 2.500 andre firmaer har sænket klimaaftryk via lerkomfurer, som kenyanere ikke bruger

Lokale i Kenya fortæller, at de stort set ikke har anvendt CO 2 -besparende komfurer fra et klimaprojekt, som tusindvis af selskaber har brugt til at kalde deres hjemmesider klimaneutrale. Leverandører afviser kritikken. Vestas afbryder samarbejdet, mens den grønne tænketank Concito, der også har klimakompenseret via projektet, kræver svar.

CO 2 -besparelser fra et klimaprojekt med lerkomfurer til fattige i Kenya bruges til at udligne klimaaftrykket for Vestas, McDonalds og 2.500 andre selskabers hjemmesider. ​​

På deres hjemmesider har virksomhederne et lille grønt logo med et træ, som skal vise, at hjemmesidens CO 2 -udledning er blevet udlignet ton for ton ved køb af klimakompensation gennem selskabet IngenCO2.dk.

Men det er stærkt tvivlsomt, om komfurerne nogensinde har leveret de CO 2 -besparelser, som er blevet solgt til Danmark.

Komfurerne i Kenya skulle nedbringe indbyggernes udledning af CO 2 fra åbne ildsteder. Den besparelse er solgt som såkaldte klimakreditter for at kompensere for danske virksomheders hjemmesider, som ligger på servere, der kræver strøm og udleder store mængder CO 2 .

POLITIKEN UNDERSØGER KLIMABEDRAGET Mange vælger at kompensere for deres CO 2 -udledning, når de flyver, køber varer eller surfer på nettet. Det sker gennem køb af kreditter fra CO 2 -reducerende projekter i udlandet. Men kan vi stole på det, vi køber?​​​​​​​ Politiken undersøger klimakompensationen og følger kreditterne.

I alt er der uddelt 11.860 komfurer i projektet, som skulle erstatte de lokales brug af åbne ildsteder. Den CO 2 -besparelse, som er solgt til danske virksomheder, blev angiveligt optjent frem til sommeren 2017. Politiken besøgte i november de fem landsbyer og traf 37 lokale familier, som modtog et af komfurerne. På nær én siger de lokale, at de stort set aldrig har brugt komfurerne, siden de fik dem.

»Det idiotiske komfur«

Komfurerne, som er lavet af lermursten og mørtel, er for langsomme at varme op, lyder kritikken. De lokale, Politiken talte med, foretrækker derfor at lave mad over bål.

»Når jeg kommer hjem fra marken efter en lang dag, og ungerne skriger og er sultne, har jeg ikke tid til at varme det idiotiske komfur op. Det er ubrugeligt og for langsomt«, siger Mwanaisha Kavisa, en af dem, som modtog et komfur.

En lokal mand i Kwale siger, at han foretrak det nye komfur, indtil det gik i stykker. Resten foretrækker deres traditionelle bål. Den gælder også den lokale organisation Camp Kenya, som ellers var med til at installere flere af komfurerne i Muhaka.

»Vi prøvede selv at bruge det nye komfur, men efter et par dage klagede vores kok over, at det var for langsomt. Det er det samme problem med de fleste komfurer, vi har installeret. Folk foretrækker de traditionelle bål, fordi det er hurtigere«, siger Yusra Ali fra Camp Kenya.

Det er bekymrende, siger Fiona Lambe fra forskningscenteret Stockholm Environment Institute, som i ti år har forsket i brugen af energivenlige komfurer:

»Jeg ville ikke købe klimakreditter fra projekter som det. Der er simpelthen for mange usikkerheder omkring, om det har leveret nogen reel CO 2 -besparelse«, siger Fiona Lambe.

En milliardindustri

Klimakreditter er blevet en milliardindustri. Idéen med kreditterne er, at man kan købe sig til kompensation for den CO 2 , man som forbruger eller virksomhed udleder, ved at nogle andre nedbringer deres CO 2 -udledning. Politiken følger i disse uger kreditterne for at se, om den solgte CO 2 -reduktion faktisk finder sted.

Det er et stort problem, når kreditterne ikke giver den CO 2 -besparelse, der loves. Ifølge eksperter på området betyder det i bedste fald, at klimakreditterne er værdiløse. I værste fald fremskynder kreditterne den globale opvarmning. Risikoen er, at selskaber og stater fastholder eller ligefrem øger deres CO 2 -udledning, fordi de tror, de kan kompensere med kreditter, der reelt set ikke sænker udledningen.