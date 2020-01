Sagsbehandlere glemmer at lytte til børnene i anbringelsessager

Ankestyrelsen har i flere år fremlagt dokumentation for, at det ikke sker i omkring 19-39 procent af sagerne. Et faktum, som Rigsrevisionen satte fokus på i en beretning i 2016. Problemet er også velbeskrevet af SFI, der i både 2014 og 2016 lavede undersøgelser baseret på svar fra 1.500 børn, hvor kun hver tredje også her gav udtryk for, at de var blevet taget med på råd i deres egen anbringelsessag.

Det har en række konsekvenser for børnene. I undersøgelsen fra Socialpædagogerne giver flere interviewede børn udtryk for, at de aldrig fik fortalt de voksne, hvad de selv havde af ønsker. En 15-årig pige, der endte på et opholdssted, forklarer: »Jeg ønskede mig en plejefamilie ... for der er ikke så mange mennesker, som der er her. Måske fordi det minder mere om en familie?«​​

. Hver fjerde siger, at de aldrig har fået en forklaring på, hvorfor de skulle flytte fra forældrene, som de kunne forstå.​​

»Alt tyder på, at det kan påvirke trivslen negativt hos et barn, der bliver anbragt, hvis det føler sig tromlet over. Så kan det blive svært at give sig hen til det nye sted, barnet eller den unge skal bo«, forklarer seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk, som anses for førende inden for forskning af udsatte børn.​​

Hun bakkes op af svarene i Socialpædagogernes undersøgelse, hvor 303 socialpædagoger og familieplejere også har givet deres professionelle syn på sagen. Cirka 2 af 3 fortæller, at den manglende inddragelse ifølge dem forringer chancen for, at barnets anbringelse bliver en succes. Lidt over halvdelen peger på mistrivsel, mens hver tredje angiver ringere præstationer i skolen som konsekvenser.

»Dybt ulykkeligt«

Ifølge fagpersonerne kan tre årsager forklare praksissen. Næsten halvdelen af socialpædagogerne og familieplejerne mener, at det må skyldes skiftende sagsbehandlere. Det samme påpeges i SFI-undersøgelsen fra 2016. De to andre hyppigste årsager er ifølge fagpersonerne, at der ikke har været nok tid, eller at der har manglet faste procedurer og arbejdsgange hos kommunen.​​