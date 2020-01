Ti års indsats for at fordele tosprogede elever bærer nu frugt

Automatisk oplæsning Beta

Ti års indsats for at fordele tosprogede elever bedre på hovedstadens folkeskoler bærer nu frugt. Størstedelen af de skoler, der i 2010 havde en overvægt af tosprogede elever, har fået færre. Og skoler, der før havde få tosprogede, har fået flere.​

I 2010 havde 16 skoler, svarende til hver fjerde folkeskole i København, en elevsammensætning med over 50 procent tosprogede. I dag gælder det for 9 skoler. Det viser en ny opgørelse fra kommunen. ​

Vi tror på, at det har en stor effekt i forhold til integration Jesper Christensen (S) børne- og ungdomsborgmester

Elevsammensætningen er ifølge kommunen vigtig, fordi mange tosprogede børn ikke klarer sig lige så godt i skolen som etnisk danske.

»Det er en meget glædelig udvikling. Vi vil gerne have, at København er en by, hvor man både bor mere blandet og går i daginstitutioner og skoler mere blandet. Vi tror på, at det har en stor effekt i forhold til integration og chancelighed«, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Han peger på flere årsager til den mere blandede elevsammensætning. Dels vokser byen især med børn af dansk oprindelse. Dels betyder den såkaldte københavnermodel, at sprogligt udfordrede børn kan få plads på en anden skole end distriktsskolen, hvis den i forvejen har mange udfordrede børn. Modellen flytter primært tosprogede børn fra Nørrebro til Østerbro.

En tredje forklaring er et etnisk optagelseskriterium. Kriteriet betyder eksempelvis, at hvis en elev med anden etnisk baggrund end dansk søger en anden skole end distriktsskolen, kommer eleven forrest i rækken, hvis altså den søgte skole har mindre end 50 procent tosprogede.

​

​

»Det er vigtigt, at vi ikke ender med at have skoler, hvor forældrene ikke vil ind i forhold til den deroute og den kamp, det er at tiltrække lærere, holde sammen på en forældregruppe og tro på, at man kan få eleverne godt videre. Her spiller blandingseffekten en rolle«, vurderer Jesper Christensen

Men det er ikke nødvendigvis kun positivt, når der kommer flere tosprogede på en skole, mener Steen Brastrup, der er formand for skolebestyrelsen på Øster Farimagsgades Skole. Skolen er gået fra at have få procent til 25 procent siden 2010.

»Hvis formålet i sig selv var, at der skulle være flere tosprogede elever på Øster Farimagsgades Skole, er det nået. Men vi savner, at nogle af de tosprogede forældrene også deltager aktivt i skolens liv og især sociale arrangementer som hytteture, pizzaaftener og afslutning før jul. Det er der, det gode forældresamarbejde opstår, som er afgørende for den gode klassetrivsel«, siger han.

Også på landsplan er der et politisk ønske om at sikre en mere blandet fordeling af eleverne. Sidste forår udtalte nuværende integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), da han var udlændingeordfører, at Socialdemokratiet mener, at der højst må være 30 procent tosprogede elever i en klasse.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ingen kommentarer, men Undervisningsministeriet oplyser, at det »stadig er ambitionen, at fordelingen af elever skal afspejle befolkningssammensætningen på en bedre måde«.